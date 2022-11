Tridemia y lo que hemos aprendido

Con la llegada de omicron, variante de SARS-CoV-2 en Octubre-Noviembre del 2021 empezamos a escuchar la palabra Tridemia cómo una posibilidad en el espectro epidemiológico sumergido en la pandemia COVID-19. Hasta ese momento que habían transcurrido exactamente 24 meses desde que se había notificado el primer caso en China.

Lo que ahora ya serán prácticamente tres años de información, aprendizaje y cambios radicales en el estilo de vida de prácticamente toda la humanidad debemos hacer uso de los conocimientos adquiridos.

En algunas de mis conferencias me refiero a esta pandemia como una maestría cursada a nivel mundial. Han sido tres años en los cuales hemos visto que hay buenos estudiantes, hay quienes no atienden a las elecciones, hay quienes ignoran las lecciones, quienes discuten y rebaten por el simple afán de hacer sin saber en realidad de lo que hablan y también hay quienes sin duda no aprobarían si se les examinara.

La coincidencia de tres diferentes virus concurriendo al mismo tiempo histórico no es algo nuevo. Es frecuente que en época de invierno las temperaturas bajen en el hemisferio norte, los pólenes de otoño se producen en cantidades importantes e incrementan la inflamación de las vías aéreas superiores y en personas sensibles incluso causan inflamación de los bronquios y alveolos. Las personas tienden a estar en espacios cerrados por tiempos más prolongados y eso hace que se expongan más al contacto con las exhalaciones de otras personas a su alrededor.

Este año vamos a tener la concurrencia de SARS-CoV-2 asociado a COVID 19, el virus de influenza y también empezamos a notar un brote en diferentes ciudades de virus sincicial respiratorio.

Algunas personas me preguntan qué se puede hacer. Éstas son recomendaciones:

Evitar permanecer en espacios cerrados que no tengan ventilación apropiada. Los propietarios de espacios cerrados como restaurantes, teatros, oficinas, escuelas Deberán tener detectores de CO2. Cuando la concentración en un espacio alcance las 1000 partes por millón (ppm) Deberá ventilarse el espacio o pedirle a las personas que salgan. Sabemos que esta concentración de CO2 es un marcador indirecto de cuantas partículas suspendidas tenemos en el aire incluyendo virus los cuales alcanzan una concentración importante y son potencialmente fuente de infección al ser inhalados.

El uso de cubrebocas de preferencia N 95 o su equivalente dependiendo del país de manufactura. Recuerden que las iniciales procediendo al número solamente indican el país en el que fue elaborado el cubrebocas por ejemplo KN 95 es un cubrebocas elaborado en China, el FFP2 fabricado en la Unión Europea, el P2 fabricado en Australia y otros tantos los cuales poseen una capacidad de protección equivalente al N 95 manufacturado en Estados Unidos de Norteamérica bajo la supervisión de la Administración de Drogas y Alimentos, FDA por sus siglas en Inglés. Recuerden que la mayor protección es cuando la persona infectada usa el cubrebocas. Cuando la persona no infectada usa cubreboca e interactúa con una persona infectada sin cubrebocas la protección es marginal.

El actuar con sensatez, ser inteligente, es un mecanismo de protección y selección natural. Aquellas personas que decidan actuar siguiendo las recomendaciones que han demostrado ser útiles después de casi 3 años de pandemia tendrán un mejor pronostico, una menor probabilidad de infectarse, enfermar de gravedad o morir, la responsabilidad en un contexto de libertad debe ser lo que guíe nuestras ideas, nuestras palabras y nuestras acciones no solo en salud publica

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.