Depresión tropical “Lisa” avanza por Campeche; prevén lluvias en Tabasco y Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de noviembre (AP).— La depresión tropical “Lisa” cruzaba el sur de México el jueves, un día después de tocar tierra firme en Belice con fuerza de huracán y avanzar tierra adentro sobre el norte de Guatemala.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que “Lisa” tenía vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora. El vórtice del meteoro se encontraba a unos 150 kilómetros al oeste-suroeste de Ciudad del Carmen, en la costa del Golfo de México.

Tropical Depression #Lisa Advisory 19: Center of Lisa Emerges Over the Bay of Campeche. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 4, 2022