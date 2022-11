Trump coquetea con elecciones de 2024: “Muy, muy, muy probablemente lo haré de nuevo”

Madrid, 4 de noviembre (Europa Press).– El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha insinuado por enésima sobre la posibilidad de recandidarse a las próximas elecciones presidenciales de 2024, después de que en un mitin preelectoral en el estado de Iowa haya afirmado que es probable que lo haga “de nuevo”.

Después de que la multitud comenzara a corear su nombre, el exmandatario ha instado a los votantes del Partido Republicano a estar preparados: “Prepárense, es todo lo que les digo, muy pronto”.

Trump ha utilizado sus últimos discursos para seguir hablando de la situación en torno a las elecciones de 2020 y para insinuar ocasionalmente su intención de presentarse por tercera vez a las elecciones presidenciales.

En una entrevista con el diario New York Magazine, el multimillonario planteó la posibilidad de anunciar su candidatura después de las midterm, que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre.

Plans are being made to disqualify Trump in 2024 if he runs. Section 3 of the 14th Amendment provides the path for doing so whether or not he's criminally prosecuted for mounting an insurrection. Such prosecution isn't a prerequisite. https://t.co/b5Bv2ULvVC

— Laurence Tribe (@tribelaw) November 3, 2022