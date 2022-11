AMLO revela que desde la FGR quisieron evitar el arresto del exprocurador de Peña

Además, el mandatario mexicano indicó que “no hay impunidad y el Ejército está actuando bien”, aunque reconoció que “fue un error no haber aclarado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del Ejército” en el caso Ayotzinapa.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que quienes intentaron, desde la Fiscalía General de la República (FGR), “dinamitar” el caso Ayotzinapa, protegían al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien junto con Tomás Zerón de Lucio creó la versión conocida como “la verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas. Dijo que para evitar que se filtraran las órdenes de aprehensión se actuó con celeridad. Querían que Murillo Karan y otros se fugaran, señaló.

Además, el mandatario mexicano indicó que “no hay impunidad y el Ejército está actuando bien“, aunque reconoció que “fue un error no haber aclarado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del Ejército” en el caso Ayotzinapa. “Con esa idea falsa de que si se toca a un elemento del Ejército se afecta la institución. No, se mancha la institución si se protege a elementos que cometen actos ilícitos”, dijo.

“Se ha ido avanzando bastante en el esclarecimiento de estos lamentables hechos y ahora hay una polémica porque se dio un paso, yo sostengo que es positivo, hacia la búsqueda de la auténtica verdad, aunque parezca redundancia. Hubo lo que se llamó la ‘verdad histórica’, que fue toda una simulación, un montaje, fabricación de hechos para proteger al responsable de lo sucedido en Iguala. Ahora se avanzó y no esperaban los que estaban apostando a la impunidad. La verdad fueron sorprendidos, porque se estaba simulando y no se actuaba y estaban buscándo que pasara el tiempo, como en muchas otras cosas”, expuso frente a la prensa.