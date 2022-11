Twitter registra “caída masiva” de ingresos publicitarios; Musk culpa a activistas

Madrid, 4 de noviembre (Europa Press).– El magnate milmillonario Elon Musk ha alertado este viernes de que la red social Twitter, que recientemente adquirió por 44 mil millones de dólares (cifra similar en euros al cambio actual), está sufriendo una “caída masiva” de sus ingresos publicitarios.

El mensaje de Musk coincide con una ronda de despidos que está teniendo lugar este viernes. Hasta que finalice el proceso, las oficinas de la empresa están cerradas y no será hasta hoy por la mañana que los empleados reciban un correo electrónico en el que se les comunica si mantiene o pierden su puesto de trabajo.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022