VIDEO: “El poder quiere apoderarse y no quiere dejar el poder”, dice Lorenzo Córdova

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, volvió a insistir en que no se ocultó la encuesta sobre la Reforma Electoral, y que ésta de hecho no se difundió porque es de carácter “interno”.

“No son encuestas para difundir, son encuestas de consumo interno. Son para evaluar nuestra comunicación social. Ninguna de las encuestas la hemos difundido, pero si se han hecho públicas, porque como son encuestas hechos con recursos federales, siempre las ponemos como parte de la transparencia”, reiteró Lorenzo Córdova en entrevista para el programa Me lo dijo Adela.

Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, Córdova Vianello dijo que el INE no caerá en provocaciones que se han hecho respecto a la difusión de la encuesta, ya que el instituto está “por encima de la disputa electoral“.

“No sé equivoquen, el INE no va caer en esa provocación. El INE está por encima de la disputa política, no es un actor político”, recalcó.

Ante la respuesta del Consejero presidente, Micha le cuestionó sobre cuántas encuestas realiza anualmente el INE, pero que ésta específicamente “pasó de noche”.

“Vamos a hablar un poco de la encuesta. ¿El INE con cierta regularidad hace encuestas?”, dijo la periodista. “Claro, dos veces al año hacemos encuestas telefónicas y una vez al año hacemos encuesta en vivienda”, respondió Córdova.

“Entonces esta correspondió a la segunda de este año. Pasó de noche para algunos, hasta que alguien la encontró y la aprovechó. Independientemente de que es una encuesta que no deja muy bien al INE, ¿no? No la cacarearon, vaya. No la cacarearon”, insistió Adela Micha.

“No es así exactamente, Adela. Dejame decirte. ¿Por qué? No, al contrario, al INE lo deja muy bien, Adela. Primero, es obvio que hay una envestida contra el INE y está usandose esta encuesta como parte de una estrtategia de desprestigio desde el poder. Claro porque el poder es el poder y quiere apoderarse y no dejar el poder. Obviamente, eso es parte de la historia y de la naturaleza humana. Dicho eso, dice el Presidente y dicen otros que la escondimos. Nunca la escondimos”.

Lorenzo Córdova subió el tono y, una vez más, defendió que no se trata de eso, sino de que no tiene porque difundirse al ser de asuntos internos. Sin embargo recalcó que se subió al portal de transparencia debido a que se hace con recursos federales.

Ya el pasado 2 de noviembre, Lorenzo Córdova justificó que no se diera difusión a una encuesta hecha por ese mismo ente en el que una mayoría abrumadora exige una reforma político-electoral. Dijo no se ocultó, y que estuvo en el portal de transparencia.

Pero Mario Rafael Llergo, el representante de Morena ante el INE, dijo que él tuvo que pedirla a la Dirección General de Comunicación Social y que hasta ayer, que denunció públicamente la falta de transparencia, se le hizo llegar. Dijo que Córdova es “hipócrita” y además lo calificó de “falso demócrata”.

Córdova Vianello, explicó que la encuesta que el organismo encargó, en donde nueve de cada 10 ciudadanos avala Reforma Electoral enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, fue encargada hace dos meses, cuando sólo un 27 por ciento de la población conocía la iniciativa.

A través de un hilo publicado en su cuenta de Twitter, Lorenzo Córdova detalló que es una encuesta que el INE encarga con regularidad un par de veces al año y son publicadas en el portal de transparencia del organismo, por lo que justificó así las críticas que en las últimas horas recibió porque los resultados no estaban visibles en la página del Instituto.

“Después de un amplio proceso de deliberación pública como el que ha ocurrido en estas semanas, y al contarse con más información, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que se consultan en encuestas de opinión”, escribió el Consejero presidente al tratar de explicar que el resultado donde la mayoría avala la Reforma Electoral propuesta por el Presidente podría haber cambiado si se hiciera hoy.

Dijo que un ejemplo claro de los resultados es que hace dos meses la confianza en el INE era de 67 por ciento (en la mencionada encuesta) y que hoy ha crecido al 73 por ciento, según el último sondeo realizado. “Es algo normal que cambie la opinión pública cuando existe más información disponible”, indicó.

Consultado por SinEmbargo Al Aire, el equipo de prensa de los consejeros electorales dijo que sobre el tema ya habían dicho todo, y que esa encuesta no se había ocultado sino que estaba disponible “en el portal de transparencia”, que es poco accesible al público general.

El representante de Morena ante el INE dijo que Córdova no quiso dar a conocer los resultados porque sabía del contenido. Por ejemplo, que el 78 por ciento de los mexicanos está de acuerdo en que los consejeros del INE sean electos a través del voto libre.

¿QUÉ DICE LA ENCUESTA?

La encuesta telefónica realizada por el propio Instituto Nacional Electoral confirma que nueve de cada 10 mexicanos está de acuerdo en las principales modificaciones contenidas en la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la encuesta, el 93 por ciento de ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos; el 87 por ciento avala disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal; el 78 por ciento apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía; y el 74 por ciento acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE.

En los puntos donde la iniciativa presidencial no encuentran un apoyo fuerte es en la propuesta de sustituir al INE por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) centralizado, esto solo es apoyado por el 52 por ciento de encuestados, contra un 40 por ciento que se expresó en contra y muy en contra. Respecto de la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales, el 53 por ciento manifestó su acuerdo, contra un 43 por ciento en desacuerdo.

La encuesta del INE, que fue difundida por la representación de Morena ante el INE, fue levantada por tres empresas privadas el 9 y 10 de septiembre, mediante 400 entrevistas telefónicas a una muestra representativa de la población mexicana mayor de 18 años, de acuerdo con la ficha técnica del estudio. Se trata del primer sondeo elaborado por el instituto, los demás habían sido encuestas realizadas por encuestadoras privadas y medios de comunicación, como El Financiero y Reforma.

Otros datos que revela la encuesta del INE, cuyos resultados fueron circulados entre los consejeros electorales desde el 13 de octubre, es que las personas que consideran necesaria una reforma electoral son las mismas que expresan una fuerte aprobación a la gestión de López Obrador.

Por ejemplo, un 43 por ciento cree que el INE gasta demasiado, en su mayoría en salarios de los funcionarios electorales, así como en publicidad y en propaganda de campañas; mientras que el 85 por ciento señala que la reducción presupuestal al instituto no afectaría su derecho a ejercer el voto.

Otro dato relevante es que la opinión positiva hacia el Instituto disminuyó 11 puntos de 2021 (67 por ciento) a septiembre de 2022 (56 por ciento) y, en este mismo periodo, la negativa aumentó 5 puntos (de 17 por ciento a 22 por ciento).

Entre los principales factores de una opinión positiva hacia el Instituto destacan: una buena organización de las elecciones (19 por ciento), realizan un buen trabajo (12 por ciento) y se encarga de que las elecciones sean transparentes (9 por ciento); los relacionados con la opinión negativa son: es una institución corrupta (16 por ciento), realizan fraudes en las elecciones (15 por ciento) y tiene mal manejo de recursos (14 por ciento).

Otro hallazgo es que el 72 por ciento de los encuestados considera que los partidos políticos reciben demasiado presupuesto: 96 por ciento de este grupo está de acuerdo en destinarles menos recursos.

INE PAGÓ A ULISES BELTRÁN PARA LEVANTAR LA ENCUESTA

El INE pagó un total de 445 mil 440 pesos, incluido el IVA, a la encuestadora BGC. Ulises Beltrán y Asociados por tres encuestas, una de las cuales fue el levantamiento de opinión sobre la Reforma Electoral que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que costó 48 mil pesos, de acuerdo con el contrato publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La encuesta, que en un principio el INE no hizo pública y que ha causado polémica en los últimos días debido a que una mayoría abrumadora exige una reforma político-electoral, formó parte de este bloque de tres encuestas que se realizaron vía telefónica.

En el contrato, que se firmó el 8 de abril de este año, se señala que el monto de los 445 mil 440 pesos fue por estos tres levantamientos:

1. Levantamiento telefónico de reemplazo (2 mil 400 cuestionarios y prueba piloto) por 288 mil pesos.

2. Levantamiento telefónico coyuntural 1 (400 cuestionarios) por 48 mil pesos. Esta fue la encuesta sobre la Reforma Electoral que ha generado polémica.

3. Levantamiento telefónico coyuntural 2 (400 cuestionarios) por 48 mil pesos.

El contrato especifica que el pago se realizará en tres exhibiciones devengadas, una exhibición por cada uno de los estudios cuantitativos realizados una vez recibidos y aceptados los entregables, previa validación por parte del Administrador del Contrato.

En la misma Plataforma Nacional de Transparencia se puede obtener la encuesta de BGC. Ulises Beltrán y Asociados en donde bajo el titulo “Segundo levantamiento telefónico coyuntural. Iniciativa de Reforma Electoral y evaluación del Instituto

Nacional Electoral”.

Los 400 cuestionarios fueron realizados a personas mayores de 18 años con teléfonos celulares a nivel nacional, como se observa en el siguiente documento.

-Con información de Guadalupe Fuentes