Jagger, Barcelona y El Chapo

Al sino del escorpión lo ha acompañado desde los años sesenta del siglo viejo la música de los Rolling Stones. Ahora que luego de 18 años el grupo presenta un nuevo disco y Jagger celebra su cumpleaños, el diario inglés The Guardian publicó una entrevista con el célebre líder de la banda, quien habló sobre envejecer, cantar, la música, los hijos, los amigos, la muerte del baterista Charlie Watts y lo qué significa ser un roquero de 80 años: “Al envejecer tus amigos van muriendo y esa pérdida nunca se vuelve fácil. Mucha gente que conozco está muriendo, ya no tengo amigos mayores que yo”, se lamenta. El grupo visitó Barcelona, donde el equipo azulgrana de futbol de esa ciudad lució el logotipo clásico de los Stones en su camiseta durante un juego. En Las Ramblas, Mick se fotografió en un quiosco de camisetas con imágenes de “celebridades”, y por ahí se coló El Chapo Guzmán.

Los Rolling Stones, acaso el grupo de rock más célebre y longevo de la historia, presentó un nuevo álbum titulado Hackney Diamons, primera grabación con canciones nuevas desde 2005, un recorrido sonoro por los ámbitos musicales en los que se ha desarrollado la banda inglesa, del rock al blues, la canción popular, de comentario social y las baladas fuertes, y en el que intervienen Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney y Elton John. Un disco “con mucha energía, pero también dolido, con algo de enojo y rabia, y alguna canción de búsqueda espiritual”, según lo describe el periodista inglés Ben Beaumont-Thomas, quien publicó en The Guardian una extensa entrevista con el cantante y músico.

El alacrán encontró que este Mick Jagger retratado por el entrevistador no deja de ser el siempre mordaz de “I can’t get no satisfacción”, el escéptico de “Simpaty for the Devil” o el crítico de “Street Fighting Man”, con su inconfundible sonrisa sardónica, pero también es un hombre de 80 años embarcado en una gira musical perenne desde hace más de una década, y cuyo profesionalismo y entrega a la música lo mantienen activo y en gran estado físico y mental: delgado, huesudo, esbelto, alerta como siempre.

Es también un hombre que habla de su decisión de tener un hijo a los 73 años con su pareja Melanie Hamrick, de 29, y de la alegría que este hijo llamado Deveraux le ofrece. “Para ser honesto, cuantos más hijos tienes más aprendes a ‘dejarlos hacer’, cada uno tiene su personalidad y sólo puedes moldearlos hasta cierto punto y luego apoyarlos (…) Cuando trabajas mucho no tienes tiempo de disfrutarlos. En el caso de Deveraux, pude pasar más tiempo con él porque enfrentamos juntos la cuarentena”. Jagger tiene ocho hijos producto de cinco relaciones distintas: Karis, la mayor, de 52 años; Jade de 51, Elizabeth de 39, James de 38, Georgia de 31, Gabriel de 25, Lucas de 24 y el pequeño Deveraux, hoy de 7 años, producto de su actual relación con la exbailarina Melanie Hamrick

La voz de Jagger en este álbum sigue siendo su anti-voz clásica. Algo que aprendió en parte de Bob Dylan (según comentó alguna vez). No le gustan las canciones bien cantadas, al contrario, “yo puedo despedazar esa tonada”, la decía a Keith Richards cuando la canción le parecía muy suave o poco expresiva. Keith y él bromeaban: “Esa canción no es los suficientemente Dylan”. También sigue siendo el multi instrumentista de siempre: guitarra, piano, bajo, armónica, pero sin duda su instrumento distintivo es la voz, una máquina del tiempo del rock and roll a pesar de que en 1969 declaró que no tenía buena voz y no disfrutaba cantar, pero igualmente aclaró que trataría de mejorar. Hoy insiste en cuidar su tono, calentar siempre la garganta y practicar hasta con el karaoke.

Jagger también habla de política y gusta de canciones de crítica social, pero “el problema con las canciones de comentario social es que pierden vigencia rápidamente”, insiste. No obstante, el reportero aclara que conversó con Jagger sobre la guerra entre Israel y Hamás, y que Jagger se ha mostrado preocupado siempre por la política, en particular por “la polarización de opiniones en Estados Unidos y su imperdonable naturaleza de negarse a entender a los otros”. Piensa que Estados Unidos influye demasiado en las opiniones de los países europeos, e incluso sostiene que eso ha impulsado una tendencia autocrática. “Quizá me equivoco, quizá esa tendencia autocrática en el gobierno se hubiera presentado de todas maneras”, añade mientras reflexiona. El reportero inglés comenta que su sincero deseo es que Jagger sobreviva a demócratas, republicanos, laboristas y autócratas con ese aire juvenil, buena salud y su cabello despeinado.

Al escorpión los sorprendió también una foto de Jagger en su visita a Barcelona. Su gira fue parte de una promoción que incluía reunirse con el Futbol Club Barcelona, equipo que durante el partido clásico contra el Real Madrid llevaría en su camiseta el tradicional logo de los Rolling Stones (esa lasciva lengua). Todo salió como estaba previsto y el trío de músicos, Jagger, Richards y Wood, asistieron al estadio barcelonés de Montjuic, donde finalmente perdió el Barcelona. Al recorrer la ciudad, los integrantes de la banda se fotografiaron en distintos sitios turísticos. Jagger se detuvo en un quiosco de Las Ramblas donde ofrecían a la venta camisetas deportivas o con la imagen de personajes y celebridades. Lo curioso es que entre camisetas de Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo, se coló la imagen de una camiseta con una foto de El Chapo Guzmán y la leyenda “Guzmán. Sinaloa Cartel”. La foto, publicada en las redes sociales oficiales de los Stones le dio la vuelta al mundo. El venenoso disfrutó el nuevo disco, la entrevista y la aventura de Jagger, Barcelona y El Chapo.

@Aladelagarza

Alejandro De la Garza https://www.sinembargo.mx/author/alejandrogarza Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx