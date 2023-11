“Checo” Pérez saldrá tercero en carrera sprint del GP Brasil; Norris consigue “pole”

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Sergio Pérez da aviso que tiene con que pelear por la victoria en la carrera sprint del GP de Brasil. “Checo” consiguió el tercer lugar de la parrilla de salida para la competencia que se celebrará a las 12:30 horas, tiempo del centro de México. Gran oportunidad para el piloto de Red Bull de sumar buenos puntos por el subcampeonato del mundo.

OCON PROTAGONIZA BANDERA ROJA

Con un clima distinto al que acabó ayer la qualy, la sprint shootout inició con los dos pilotos de Red Bull saliendo primero a la pista a buscar tiempos. Max, primero y “Checo” atrás de su coequipero comenzaron a trabajar en aire limpio. Pérez empezó con buenos parciales y logró quedarse a solo tres décimas de Verstappen con un tiempo de 1.12.218 que en primera instancia lo dejó en el top 3.

Sin embargo, conforme llegaron el resto de los pilotos “Checo” fue cayendo en el clasificador, lo que derivó en que rápidamente intentara otra vuelta rápida, que incluso tomó por sorpresa a Verstappen, pero Pérez no pudo mejorar su tiempo. Ya para el final de la SQ1 se fue pits para colocar otro juego de llantas medias, pero ya no pudo hacer un giro rápido por una bandera roja que provocó un fuerte incidente de Esteban Ocon. Para su fortuna Pérez logró meterse a la SQ2 en el décimo lugar.

“CHECO” ILUSIONA

