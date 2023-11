Dafne Quintero se corona campeona de tiro con arco femenil de los Panamericanos 2023

La competidora, originaria del estadio de Coahuila en el norte de México, es la primera medallista de oro mexicana en pruebas individuales de tiro con arco desde Alejandra Valencia, en Guadalajara 2011.

Por Carlos Rodríguez

Santiago, 4 de noviembre (AP).- Dafne Quintero encaró sus primeros Juegos Panamericanos sin la presión que conllevan las expectativas. Fue la actitud correcta.

Con dos de cinco rondas perfectas, la mexicana derrotó el sábado 147-145 a la estadounidense Alexis Ruiz en la modalidad arco compuesto individual de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Quintero, de 21 años y debutante en justas continentales, logró el primer metal áureo para su país en esta disciplina en Santiago 2023.

Medalla de Oro para México!! 🥇🇲🇽 Dafne Quintero🇲🇽 se corona campeona panamericana en #TiroConArco modalidad compuesto femenil al derrotar en la final 147-145 a Alexis Ruiz🇺🇸. pic.twitter.com/jzIWLOS4fB — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 4, 2023

“La verdad estoy contenta por esta medalla, no me la esperaba. Vine a los Panamericanos pensando en dar lo mejor de mí y pensando que me tocara lo que me tuviera que tocar”, dijo Quintero.

La competidora, originaria del estadio de Coahuila en el norte de México, es la primera medallista de oro mexicana en pruebas individuales de tiro con arco desde Alejandra Valencia, en Guadalajara 2011.

Por la mañana, Quintero había logrado una medalla de bronce junto con Andrea Becerra en el arco compuesto por equipos al vencer 158-154 a El Salvador.

La competidora ya había destacado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador donde ganó una medalla de oro en la prueba de compuesto individual, una más en compuesto por equipos y una de bronce en mixtos.

Pero en Santiago, ante rivales de mayor jerarquía, su nombre no era mencionado como candidato a terminar en lo más alto del podio. Sus compañeras Valencia y Aída Román, medallistas olímpicas, cargaban con esa presión.

“Para mí es apenas mi segundo año en la selección mayor, yo sabía que mi objetivo principal eran sólo los Centroamericanos donde me esforcé y aquí no venía esperando mucho”, añadió.

¡𝗙𝗟𝗘𝗖𝗛𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗢𝗥𝗢! 🥇🇲🇽 Con fina puntería, la arquera azteca, Dafne Quintero, conquista primer oro del tiro con arco nacional en #Santiago2023; vence 147-145 a Alexis Ruiz, de Estados Unidos 🇺🇸, en compuesto individual y anota la medalla dorada número 48 de México. pic.twitter.com/WUEOVl3RuI — CONADE (@CONADE) November 4, 2023

Luego de las primeras tres rondas de lanzamientos, Quintero perdía por un punto ante Ruiz, pero en sus últimas dos estuvo perfecta con 10 puntos de calificación en sus seis ejecuciones, mientras que la estadounidense acumuló tres nueves y tuvo que conformarse con la plata.

México esperaba medallas doradas por equipo en las pruebas de la mañana, pero tanto los hombres como las mujeres perdieron ante Estados Unidos y se quedaron con platas.

Valencia, quien participó en pruebas por equipos el sábado, buscará un oro el domingo debido a que está en las semifinales del recurvo femenino.