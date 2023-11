De Washington a Berlín, París y Milán: apoyo a Palestina resuena en grandes ciudades

Washington, EU, 4 de noviembre (AP) — Desde Washington hasta Milán y París, decenas de miles de manifestantes pro palestinos marcharon el sábado pidiendo un alto al bombardeo israelí de Gaza.

Las marchas reflejaron una creciente inquietud por el creciente número de víctimas civiles y el sufrimiento causado por la guerra entre Israel y Hamas . Los manifestantes, particularmente en países con grandes poblaciones musulmanas, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia, expresaron su desilusión con sus gobiernos por apoyar a Israel mientras se intensifican sus bombardeos contra hospitales y áreas residenciales en la franja de Gaza.

El número de muertos palestinos en la guerra entre Israel y Hamás ha llegado a nueve mil 448, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás. En Israel, más de mil 400 personas han muerto, la mayoría de ellas en el ataque de Hamás del 7 de octubre que inició la guerra .

En Estados Unidos, miles de personas se reunieron en la capital del país para protestar por el apoyo de la administración Biden a Israel y su continua campaña militar en Gaza. “Palestina será libre”, coreaban los manifestantes vestidos con keffiyehs blancos y negros mientras una enorme bandera palestina era desplegada por una multitud que llenaba la Avenida Pensilvania, la calle que conduce a la Casa Blanca.

Renad Dayem, de Cleveland, criticando directamente al Presidente Joe Biden, dijo que hizo el viaje con su familia para que sus hijos supieran que “el pueblo palestino es resiliente y queremos un líder que no sea un títere del Gobierno israelí”.

Decenas de pequeñas bolsas blancas para cadáveres con los nombres de niños muertos por misiles israelíes se alineaban en la calle y los manifestantes sostenían carteles que pedían un alto el fuego inmediato.

We are witnessing the largest U.S. anti-war protests since the #Iraq war. pic.twitter.com/3rRxViWF1P

— Rula Jebreal (@rulajebreal) November 4, 2023