PAN exige renuncia de Batres por represión en Xochimilco; piden a Sheinbaum responder

Los panistas aseguraron que Batres ha sido incapaz de lograr acuerdos para atender las demandas de los pobladores, mientras que Sheinbaum está “más preocupada con su campaña”.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Desde la Alcaldía Xochimilco, líderes del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron la presencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la renuncia de su Secretario de Gobierno, Martí Batres, ante la represión policial que sufrieron pobladores de San Gregorio Atlapulco por parte de la Policía capitalina durante una protesta el pasado viernes.

El líder del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, la Senadora Xóchitl Gálvez, y los alcaldes Santiago Taboada y Lía Limón, denunciaron la ausencia de Claudia Sheinbaum en la zona para lograr el diálogo con los vecinos de San Gregorio Atlapulco, y la incapacidad de Martí Batres para hacerlo.

#BOLETÍN| EXIGE ACCIÓN NACIONAL RENUNCIA DE BATRES Y PRESENCIA DE SHEINBAUM POR REPRESIÓN EN XOCHIMILCO: Así lo afirmaron en conferencia de prensa desde Xochimilco, la dirigencia del @PAN_CDMX, alcaldes y legisladores federales y locales.https://t.co/ieeofm1KXb#SíHayDeOtra pic.twitter.com/YLUqaegAPs — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) December 4, 2022

El dirigente panista también pidió al Alcalde de Xochimilco, Jose Carlos Acosta, informar a los vecinos de San Gregorio Atlapulco acerca de las obras hidráulicas que se desarrollan en la demarcación. Además, sostuvo que los habitantes que se manifestaban fueron violentados.

“Todos vimos la represión, agresión, amenazas y hasta el patrimonio destruido. Lo que estamos viviendo es insólito y vergonzoso. Es el rostro que la Jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum Pardo] quiere demostrar cuando se exigen derechos: un Gobierno represor”, expuso en una conferencia de prensa que realizaron en la demarcación.

🗞 Andrés Atayde: "El PAN no abandonará Xochimilco y defenderá a sus pueblos"@AAtaydeR junto a @STaboadaMx y @HectorBarrera_ dan un paso al frente para defender a pobladores de San Gregorio ante despojos y malas prácticas de la alcaldía de Xochimilco.📑https://t.co/88UDOtffi0 pic.twitter.com/OhHD19eTBn — RutaElectoralmx (@RutaElectoralmx) December 4, 2022

Durante su participación, la legisladora Xóchitl Gálvez, quien es presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios en el Senado de la República, aseguró que la Jefa de Gobierno capitalina está más ocupada y preocupada por su campaña que en generar una buena gestión del agua.

“Es Claudia la que abandona a los capitalinos; es Claudia la responsable de la represión que sufrieron los habitantes de San Gregorio Atlapulco; es Claudia la que mintió porque en su toma de posesión prometió y presumió a los granaderos”, sostuvo.

Por su parte, el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que el Secretario de Gobierno de la CdMx no ha sido capaz de establecer el diálogo con los pobladores de San Gregorio, al sólo “aplicar la política de imposición” del Presidente López Obrador.

Mi solidaridad con los habitantes de San Gregorio, #Xochimilco, por la represión que sufrieron al manifestarse por quererles imponer obras que afectan gravemente su derecho al agua. Estos actos reflejan la ineptitud de @martibatres, por lo que exigimos su inmediata renuncia. pic.twitter.com/NYcfaKWWXQ — Santiago Taboada (@STaboadaMx) December 4, 2022

Mientras que la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, reconoció la lucha de los pobladores de San Gregorio Atlapulco por la defensa de su derecho al agua, con un Gobierno cuya reacción “sólo refleja el espíritu de la Jefa de Gobierno y de Morena con el uso excesivo de la fuerza”.

Mi solidaridad con los pobladores de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco que fueron violentados por el @GobCDMX de Morena y sus policías, al ejercer su derecho a manifestarse #DondeEstaClaudia #BatresRenuncia pic.twitter.com/N5Fd8HGRsF — Lía Limón García (@lialimon) December 4, 2022

BATRES ENCABEZA MESAS DE DIÁLOGO EN SAN GREGORIO ATLAPULCO

El Secretario de Gobierno de la CdMx compartió que estaría encabezando las mesas de diálogo que iniciaron este domingo para atender las demandas de los pobladores en contra de la obra de drenaje que se realiza desde hace un mes en la zona bajo la promesa de que no se tomará ninguna decisión que no quiera el pueblo ni represalias contra quienes no estén de acuerdo con los trabajos del Colector Actopan que lleva a cabo el Sistema de Aguas de México (Sacmex).

“No se va a tomar ninguna decisión en contra de la voluntad del pueblo y no se va a criminalizar a nadie que haya participado en las protestas. La instrucción de la Jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum Pardo] es dialogar, por lo tanto vamos a informar y también a escuchar. Como Secretario de Gobierno voy a encabezar el diálogo”, sumó al informe el funcionario capitalino.

“Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, @Claudiashein, el Secretario de Gobierno, @martibatres, encabezó una delegación que dialogó con una comisión del movimiento contra las obras que realiza @sacmexCDMX en Xochimilco. Los acuerdos que serán plasmados en una minuta”, informó horas después la dependencia a su cargo.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, @Claudiashein, el Secretario de Gobierno, @martibatres, encabezó una delegación que dialogó con una comisión del movimiento contra las obras que realiza @sacmexCDMX en Xochimilco. Los acuerdos que serán plasmados en una minuta. — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) December 4, 2022

Ante las denuncias de explotación del agua y falta de consulta ciudadana, el Secretario de Gobernación de la CdMx explicó que el objetivo de estas obras es colocar tubos de drenaje para desalojar aguas negras y evitar con ello la contaminación del canal de Caltongo.

Con el mismo argumento, ayer el Alcalde de Xochimilco, Juan Carlos Acosta, hizo un llamado al diálogo para realizar acuerdos sobre el proyecto de drenaje que el viernes originó un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) y habitantes de San Gregorio Atlapulco que protestaban contra las obras.

Por tal motivo, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al Secretario Martí Batres a realizar una investigación a fondo para conocer cómo se dieron los hechos. Asimismo, pidió a los vecinos reforzar la información de las obras de drenaje y saneamiento que se realizan en la zona.

Sobre los acontecimientos en Xochimilco, he instruido hacer una investigación a fondo para conocer cómo se dieron los hechos; desde temprana hora pedí al secretario de Gobierno restablecer el diálogo. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 3, 2022

La Coordinación de Pueblos de Xochimilco publicó ese día que policías encapsularon a las personas de la manifestación y afirmó que algunas fueron agredidas por los elementos.

Además la Coordinación acusó que los elementos de SSC-CdMx, no actúan por voluntad propia, sino que responder a órdenes de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y alertó que no son acciones aisladas.

Policía destroza automóvil en San Gregorio Atlapulco en estos momentos. Es clara el terror psicológico que se ha ejercido desde ayer en la comunidad. No son acciones "aisladas". Los policías no actúan por voluntad propia, responden órdenes @Claudiashein responsable.#EsClaudia pic.twitter.com/ApvD3fFNRL — Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) December 2, 2022