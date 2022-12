CNB toma muestras para hacer el perfil genético de familiares de desaparecidos

La Comisión informó que próximamente se llevará a cabo este mismo procedimiento en otros estados del país.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dio inicio este fin de semana a la jornada nacional de toma de muestras para obtener el perfil genético de los familiares de personas desaparecidas, la cual arrancó en los estados de Colima, Jalisco y San Luis Potosí.

“Estamos listos para recibirte en la brigada de toma de muestras de familiares en Colima (Capital); Jalisco ( Puerto Vallarta), y San Luis Potosí”, tuiteó la Comisión junto a una serie de fotografías y un hilo de Twitter en el que compartió carteles con la información de días, horarios y lugares a los cuales acudir para la toma de muestras.

Esta labor para obtener perfiles genéticos a partir de muestras de saliva o sangre permitirá acelerar el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.

🔴Te esperamos en Puerto Vallarta, Jalisco. pic.twitter.com/6JAkv5Og2y — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) December 4, 2022

El procedimiento es gratuito, no requiere de denuncia o de pertenecer a algún colectivo, y el perfil, obtenido a partir de las muestras de dos familiares de la personas desaparecida, se entregaría en un tiempo estimado de dos meses, con la intención de que los seres queridos cuenten con la confianza de que la información ha sido procesada e ingresada a la base nacional.

Las muestras se colocan en una lamina para su resguardo y posterior análisis. Además, los familiares son entrevistados para conocer a detalle información sobre el ser querido desaparecido. La información recabada se cotejará con la de otros estados en los que se ha llevado a cabo este proceso con anterioridad y con los resultados de las brigadas que se llevarán a cabo en otras entidades los próximos meses.

“Les esperamos en la ciudad de Colima, Puerto Vallarta y SLP. No se necesita denuncia. No es necesario pertenecer a algún colectivo. Es gratuito. Entre más familiares vengan, mejor. No es necesario venir en ayunas. La info es confidencial y sólo será usada en la búsqueda. #buscamosatodxs”, publicó en redes sociales Karla Irasema Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En un comunicado de prensa, Quintana Osuna expresó que el trámite es confidencial y no importa si los familiares han presentado una denuncia: “entendemos esa situación y lo que necesitamos es saber a quién estamos buscando y tener la información de la familia”.

Les esperamos en Cd de Colima, Puerto Vallarta y SLP. No se necesita denuncia. No es necesario pertenecer a algún colectivo. Es gratuito. Entre más familiares vengan, mejor. No es necesario venir en ayunas. La info es confidencial y solo será usada en la búsqueda. #buscamosatodxs https://t.co/ylPyoQSJtO — Karla Quintana O. (@kiquinta) December 4, 2022

“Queremos que las personas que tienen un familiar desparecido confíen y se acerquen a nosotros, a la Comisión Nacional o a la Comisión Estatal de Búsqueda, a dar una muestra genética (una gota de sangre o una gota de saliva), para que nos ayuden a buscar a su familiar desparecido”, expuso.

De igual forma, la titular indicó que a los desparecidos se les busca con vida, “pero también sabemos que ante una crisis forense existe una posibilidad que las personas que busquemos estén sin vida y la información que nos dé la familia, nos ayuda a buscar no hoy o mañana, sino siempre y constantemente a su ser querido; es una búsqueda dignificante, mediante la cual todas las personas sumamos a la búsqueda de las y los desaparecidos”.

Quintana Osuna también reconoció que el país sufre una crisis forense, ya que “tenemos más de 108 mil personas reportadas como desaparecidas en el país al día de hoy y por supuesto que les buscamos con vida. Tenemos una crisis forense con al menos 52 mil cuerpos sin identificar en el país, lo que estamos haciendo con este tipo de campañas es tener más posibilidades de encontrarles”.

Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, de los 108 mil desaparecidos en el país, un 25 por ciento corresponde a mujeres de entre 15 y 25 años, mientras que la cantidad restante comprendería a hombres de entre 20 y 30 años.

Entre más familiares donen su muestra, es mejor. También habrá jornada en Jalisco (Puerto Vallarta) y San Luis Potosí. Esta es solo la primera etapa, vendrán más estados en los próximos meses. #BuscamosATodxs pic.twitter.com/Nv5NF78tuo — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) December 1, 2022

El pasado 27 de octubre, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, declaró que a lo largo de la presente administración se ha reportado un total de 103 mil 833 denuncias sobre personas desaparecidas, la “herencia más dolorosa” que ha recibido el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Partimos, en primer lugar, de reconocer que ésta es la herencia más dolorosa que recibió este Gobierno derivado de la guerra contra el narcotráfico y las violaciones sistemáticas que esta generó y que crearon una crisis humanitaria en el país. El Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales”, declaró el Subsecretario en conferencia de prensa.

Durante la exposición de un informe sobre el Programa Nacional de Derechos Humanos, Encinas indicó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 106 mil 780 desaparecidos entre 1964 y hasta el día de ayer. Encinas apuntó que, en lo que va de este sexenio, se han presentado 103 mil 833 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales, se mantienen 44 mil 124 personas en dicha condición, mientras 59 mil 709 personas, el 57.5 por ciento del total, han sido localizadas.

“Si bien el número de personas desaparecidas sigue un registro de crecimiento, es mayor el número de personas localizadas”, expresó.

Asimismo, el Subsecretario destacó que, del 8 de febrero de 2019 al 24 de octubre se han llevado a cabo tres mil 356 jornadas de búsquedas en 28 entidades federativas y en 404 municipios. Esto ha permitido desarrollar más instrumentos para fortalecer el Sistema Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda. Expresó que pronto presentarán un programa “de búsqueda generalizada en vida a partir de búsqueda intensiva en muy diversas fuentes de datos”.