Policía de Texas halla cuerpo de niña desaparecida; un conductor de FedEx es detenido

Paradise, Texas, 4 de diciembre (AP) — La policía en Texas encontró el cadáver de una niña de siete años dos días después de que se reportara la desaparición de la menor y un conductor de entrega de FedEx ha sido arrestado por su muerte, informaron las autoridades.

El cuerpo de Athena Strand fue hallado el viernes y Tanner Lynn Horner, de 31 años, fue arrestado bajo cargos de secuestro y asesinato después de confesar haber matado a la niña y revelar a las autoridades dónde encontrar su cuerpo, según el jefe policial del condado Wise, Lane Akin.

Horner permaneció encarcelado el sábado con una fianza de 1,5 millones de dólares. Los registros de la cárcel no mencionaban a un abogado que pudiera hablar en su nombre.

