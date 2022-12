AMLO destaca que instalación de rieles para el Tren Maya se hace “hasta en la noche”

​El Presidente de la República realizó este fin de semana un recorrido de supervisión de los avances de las obras del proyecto ferroviario en el estado de Quintana Roo.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que incluso en las noches se lleva a cabo la instalación de los rieles para la conclusión de los mil 554 kilómetros del Tren Maya.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario compartió una fotografía de los trabajos en la construcción del tramo del Tren Maya a cargo de Grupo Carso, del empresario Carlos Slim. En la imagen se observa un tramo de las vías y al fondo un par de trabajadores.

“Se están colocando, hasta en la noche, los rieles para los mil 554 kilómetros del Tren Maya. Esta foto es del tramo a cargo de Grupo Carso”, se lee en su tuit.

El día de ayer 3 de diciembre, el Jefe del Ejecutivo federal compartió los avances del Tren Maya desde Tulum, Quintana Roo, donde finalizó la supervisión de uno de sus proyectos emblemáticos.

En un video compartido en su cuenta de Twitter, López Obrador dejó ver que el tramo del Tren Maya que irá de Tulum a Cancún “es único” por lo que su construcción será a partir de la solución que se aplique en esta zona para evitar daños al medio ambiente.

“Iniciamos la gira de supervisión del Tren Maya en Palenque [Chiapas] y estamos terminando en Tulum [Quintana Roo]. El coronel ingeniero militar nos va a explicar qué solución es la que se está aplicando en este tramo de Tulum a Cancún qué es único porque tiene cavernas y ríos subterráneos. El propósito es no causar daños -o en lo mínimo- al entorno, a la naturaleza, al medio ambiente”.

El titular del Ejecutivo aseguró que “aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan”, debe conocerse que “una obra como la del Tren Maya, de mil 554 kilómetros, no se está haciendo -en la actualidad- en ningún lugar del mundo”.

“De hecho es un orgullo de nuestra ingeniería civil e ingeniería militar. Desde luego que ha significado la participación de servidores públicos, de constructoras mexicanas y también extranjeras que están realizando esta magna obra”.