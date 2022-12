Trump pide que se “suspenda” la Constitución de EU para anular elecciones de 2020

Madrid, 4 de diciembre. (Europa Press).– El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump ha pedido la rescisión de la Constitución estadounidense para revocar los resultados de las elecciones de 2020 y restituirlo en su cargo como mandatario, después de que Elon Musk compartiese deliberaciones de Twitter sobre los archivos del ordenador personal de Hunter Biden, hijo del actual Presidente norteamericano.

“Nuestros grandes ‘Fundadores’ no querían, y no aprobarían, Elecciones Falsas y Fraudulentas!”, ha señalado volviendo a dar alas a las teorías conspirativas sobre su derrota electoral en las últimas elecciones presidenciales.

Donald Trump believes we should terminate “all rules, regulations and articles, even those found in the Constitution” to overturn the 2020 election. That was his view on 1/6 and remains his view today. No honest person can now deny that Trump is an enemy of the Constitution. pic.twitter.com/5B08ZXpFQ6

