El INAI ordena a la Conaliteg revelar el costo y número de libros de texto gratuitos

A partir de un recurso de inconformidad, el INAI determinó que la Conaliteg deberá dar a conocer el número de libros editados para el curso 2023-2024 y el costo de los mismos. “Estos datos propiciarán la rendición de cuentas” aseguraron comisionados.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) hacer público el costo de los libros editados para el ciclo escolar 2023-2024.

Durante la sesión del Pleno del INAI de este lunes, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez enfatizó que la apertura de estos datos propiciará la rendición de cuentas y la posibilidad de que las decisiones gubernamentales estén al alcance de cualquier persona.

Además declaró que de esta manera la información será dada a conocer de forma clara, sencilla, accesible y, sobre todo veraz para que las y los mexicanos puedan evaluar tanto la eficiencia como el desempeño del erario.

“Informar sobre el costo que tuvo la elaboración de estos Libros de Texto Gratuitos, que sirven para nuestra niñez, para la educación básica primaria, permitirá a toda la sociedad mexicana conocer cuánto recurso público se destinó a dicha acción y también si fue utilizado de una manera eficiente”, subrayó.

Este asunto fue resuelto en el Pleno del INAI, luego de que se presentó un recurso de revisión ante el Instituto, mediante el cual se manifestó la inconformidad de un ciudadano o ciudadana, quien obtuvo respuesta del sujeto obligado, el cual reservó la información.

Al respecto, el Comisionado Alcalá Méndez explicó que la Conaliteg se refugió en los amparos que existen ante la autoridad judicial, cuyos expedientes no han causado estado, para no dar una respuesta satisfactoria.

📃 #INAIalMomento Conaliteg debe dar a conocer número y costo de los libros de texto gratuitos editados para el ciclo escolar 2023- 2024. 🔗 https://t.co/sVnbqd9Xtc pic.twitter.com/REIqAVB663 — INAI (@INAImexico) December 4, 2023

“Hasta que se dio trámite al recurso de revisión, la Conaliteg, por requerimiento del Instituto, abundó en su respuesta y señaló el fundamento específico de su respuesta, apuntando que la clasificación obedecía a que existen siete amparos ante la autoridad judicial, cuyos expedientes no han causado estado”, afirmó.

No obstante, al analizar el caso, Alcalá Méndez advirtió que la información solicitada no se refiere a actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos en trámite, por lo cual no se cumplen los requisitos mínimos para sustentar la reserva.

Además, al momento de dar respuesta a la solicitud de información, los datos dados a conocer por la Comisión sólo hacían referencia a los libros de texto de primaria y la persona solicitante pidió la información respecto a los libros de texto de toda la educación básica.

“La Conaliteg no acreditó ninguna relación entre la información requerida y los juicios de amparo que se encuentran en trámite, por lo que la información solicitada no puede, de ninguna manera, entorpecer la conducción de estos procedimientos judiciales ni poner en riesgo la autonomía e imparcialidad de las y los juzgadores”, concluyó.

Por esta razón “el pleno del INAI revocó la respuesta de la Conaliteg y le instruyó dar a conocer el número de Libros de Texto Gratuitos editados para el ciclo escolar 2023-2014, así como el costo de éstos”, finalizó el INAI en un comunicado oficial.

Desde hace meses, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) inició una disputa política y jurídica contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el contenido de los libros de texto que se reparten de manera gratuita en las escuelas. A eso se sumaron gobiernos de oposición que durante este tiempo han expresado su rechazo a estos materiales.