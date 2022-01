No me preocupan los excesos del INE, sino los de la Presidencia, dice Woldenberg

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- José Woldenberg, expresidente del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no sabe convivir con instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE) e indicó que su principal preocupación no son los “excesos” que pueda haber en esta institución, sino en la Presidencia de México.

“Lo que temo es que a nuestro Presidente no le gustan ni sabe convivir con las instituciones autónomas. A mí lo que me preocupa, no son, pongamos entre comillas, los excesos del INE, sino los excesos de la Presidencia que parecería no entender que la propia Presidencia se beneficia de que haya instituciones del Estado autónomas encargadas de ciertas funciones que lo descargan a él de esas responsabilidades, porque el Ejecutivo, sea del partido que sea, no puede cumplir cabalmente con las mismas”, dijo Woldenberg la noche del martes en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa “Los Periodistas”, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.