El conductor Seth Meyers da positivo por coronavirus; cancelan episodios de su show

NUEVA YORK, 5 de enero (AP).— Los episodios restantes de la semana de Late Night with Seth Meyers fueron cancelados después de que el anfitrión del programa diera positivo a COVID-19.

Meyers tuiteó el martes sobre su resultado positivo, pero dijo que se sentía bien y agradeció a su vacuna y refuerzo. El lunes había presentado una transmisión original.

NBC canceló los cuatro programas previstos de martes a viernes. “¡Sintonicen el próximo lunes para ver qué locación interesante probaremos y trataremos de usar como estudio!”, tuiteó Meyers.

The bad news is, I tested positive for COVID (thanks, 2022!) the good news is, I feel fine (thanks vaccines and booster!) We are canceling the rest of the shows this week, so tune in next Monday to see what cool location we will try and pass off as a studio!!!

— Seth Meyers (@sethmeyers) January 4, 2022