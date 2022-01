“Muy probablemente funcione”: Israel revela primeros resultados de cuarta dosis COVID

Ciudad de México, 5 de enero (RT).- Naftali Bennett, Primer Ministro de Israel, dio a conocer los primeros resultados del plan de inoculación de una cuarta dosis de vacuna contra la COVID-19, práctica en la que su país ha sido el primero en todo el mundo, en una publicación realizada este martes en su página oficial de Facebook.

El político indicó que al visitar el Centro Médico Sheba–Tel HaShomer, en Ramat Gan, se le presentaron las conclusiones iniciales de la investigación. Según ellas, a una semana de recibir el cuarto pinchazo, las personas presentan un aumento de casi cinco veces en el número de anticuerpos.

Por su parte, el Centro de Información sobre la Pandemia de Israel informó que el estudio muestra que se genera un mayor nivel de protección, sin efectos secundarios inesperados. Asimismo, destaca que en los dos primeros días de esta campaña, más de 10 por ciento de la población elegible para recibir una cuarta dosis anti COVID-19 ya lo ha hecho o se registró para ello.

The 🇮🇱 study was carried out by the Sheba Medical Center. The preliminary findings indicate an increased level of protection without unexpected side effects.

In the first 2 days of the roll-out, over 10% of the eligible population has already registered or received their 4th 💉.

— Israel Pandemic Info Center (@PandemicInfoIL) January 4, 2022