“Pasen la página”: Peter Dinklage responde a los fans que criticaron el final de GOT

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 5 de enero (AS México).- Peter Dinklage, el conocido actor que dio vida a Tyrion Lannister en la serie televisiva Juego de Tronos, ha realizado unas duras declaraciones contra la reacción de los fans sobre el polémico final de la adaptación de HBO, recomendando a la gente que pase página, que solo es ficción. Así lo ha declarado en una reciente entrevista con The New York Times a raíz de su próximo estreno Cyrano y en la que no se ha mordido la lengua al tratar del final de Game of Thrones y ciertas opiniones sobre el mismo.

Según el actor, la gente solo se preocupaba por quién se sentaría al final en el Trono de Hierro, aunque para él había mucho más. “Uno de mis momentos favoritos fue cuando el dragón quemó el trono porque acabó con toda esa conversación, algo que fue irreverente y brillante por parte de los creadores de la serie: ‘Cállate, no se va sobre eso’. Hacían eso constantemente, donde pensabas una cosa y te daban otra. Todos tenían sus propias historias mientras veían la serie, pero creo que la de nadie era tan buena como la de la serie”, comenta el actor.

Además, Dinklage también cree que la gente se quejó tanto porque querían más: “Creo que la razón de parte de las quejas fue que la serie iba a acabar y estaban enfadados porque estábamos rompiendo con ellos. Estábamos acabando y ya no sabían qué hacer con sus domingos por la noche. Querían más, así que se quejaron por eso. Tuvimos que terminar cuando lo hicimos, porque en lo que la serie era realmente buena era rompiendo nociones preconcebidas: los villanos se convirtieron en héroes y los héroes se convirtieron en villanos”, concluye el actor.

Lo próximo de la saga Juego de Tronos en televisión será el spin-off La casa del dragón.

