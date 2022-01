“Espectáculo de fuegos artificiales”: ESO publica una FOTO de la Nebulosa de la Flama

Redacción Ciencia, 4 ene (EFE).- El Observatorio Europeo Austral (ESO) publicó hoy una nueva imagen de la Nebulosa de la Flama, situada en la constelación de Orión y captada con el Pathfinder Experiment (APEX), desde el desierto de Atacama (Chile).

La imagen recién procesada de la Nebulosa de la Flama, en la que también aparecen otras más pequeñas como la de la Cabeza de Caballo, está captada en ondas de radio y se basa en las observaciones realizadas por el antiguo astrónomo del ESO Thomas Stanke y su equipo hace unos años.

El ESO publicó esta nueva imagen, que ofrece “un impresionante espectáculo de fuegos artificiales, para celebrar las fiestas y el nuevo año”, explicó en un comunicado.

2/ One of the most famous regions in the sky, Orion is home to the giant molecular clouds closest to the Sun — vast cosmic objects made up mainly of hydrogen, where new stars and planets form.

Tras la instalación en el APEX del nuevo instrumento SuperCam, el equipo decidió apuntar hacia la constelación de Orión porque, “como les gusta decir a los astrónomos, siempre que haya un nuevo telescopio o instrumento, observa Orión: ¡siempre habrá algo nuevo e interesante que descubrir!”, señaló Stanke.

El equipo dirigido por Stanke pasó unos años observando y ahora ha conseguido que los resultados de sus investigaciones sean aceptados para publicación en la revista Astronomy & Astrophysics.

Esas nubes están a una distancia de entre mil 300 y mil 600 años luz y en ellas se encuentra la guardería estelar más activa de la vecindad del Sistema Solar, así como la Nebulosa de la Flama que aparece en la nueva imagen.

Esta nebulosa de emisión alberga en su centro un cúmulo de estrellas jóvenes que emiten radiación de alta energía, haciendo brillar los gases que la rodean.

Las observaciones se llevaron a cabo como parte del estudio APEX Large CO Heterodyne Orion Legacy Survey (ALCOHOLS), que examinó las ondas de radio emitidas por el monóxido de carbono (CO) en las nubes de Orión.

4/ Given the many secrets it can tell, this region of the sky has been scanned many times in the past at different wavelengths, each wavelength range unveiling different, unique features of Orion’s molecular clouds.

