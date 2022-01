China aprueba la construcción de una base de exploración en el polo sur de la Luna

Pekín, 5 ene (EFE).- China ha aprobado la cuarta fase de su programa de exploración lunar, que incluye la construcción en la próxima década de una base de exploración científica en el polo sur del satélite, recoge hoy la cadena estatal CGTN.

China no emprenderá la construcción de la base en solitario: “Trabajaremos con Rusia para construir las bases de la estación de exploración lunar, la cual sentará unos cimientos sólidos para investigar los recursos y el entorno lunares”, aseguró el subdirector de la CNSA a medios locales en una entrevista reciente.

