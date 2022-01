VIDEO: El músico Jason Derulo ataca a grupo de personas que lo confunden con Usher

El músico americano Jason Derulo atacó a sus fans después de que lo confundieran con, el también músico, Usher; gente que estuvo presente logró captar el momento del ataque.

Por Manu Gutiérrez

Ciudad de México, 5 de enero (ASMéxico).- El nuevo año no parece haberle sentado del todo bien al cantante estadounidense Jason Derulo, que pese a acumular millones de seguidores en todo el mundo, no todo el mundo termina de reconocerlo por la calle, o al menos eso parece haber sucedido en las últimas horas. Mientras se encontraba en un casino de Las Vegas, dos personas lo confundieron con el también cantante Usher, motivando una reacción que ninguno de sus millones de seguidores se esperaba y que no ha tardado en convertirse en viral.

UNA “CONFUSIÓN” QUE NO LE SENTÓ BIEN

Lo cierto es que detrás de esta reacción esta la respuesta a unos insultos, ya que a pesar de que los dos personajes pensaban estar refiriéndose a Usher, lo hacían con los siguientes términos: “¡Vete a la mie***!”. Por supuesto, sin saber si estaban insultando al otro artista, también estadounidense, Jason Derulo decidió reaccionar a estos términos y salir corriendo a por ellos, protagonizando una pelea de lo más violenta.

Jason Derulo Fights Two Guys Who Mistook Him for the Singer Usher. pic.twitter.com/lnxDfM5PkJ — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) January 4, 2022

Las imágenes, como comentamos, no han tardado en hacerse virales en las redes sociales, donde miles de seguidores han reaccionado y dejado sus comentarios sobre este vergonzoso momento. “¿Por qué le pegaste?”, se escucha preguntarle al cantante en un vídeo extra compartido en exclusiva en el portal norteamericano TMZ, para justo volver a escucharse el grito de éstos refiriéndose a Usher, y confundiéndose con Derulo.

Desde que ambos saltaron a la fama con sus respectivas, y exitosas, trayectorias musicales, lo cierto es que les ha acompañado un comentado parecido físico, lo cual podría estar detrás de estos comentarios tan desafortunados. Y es que muchos han apuntado a que la confusión pudo haber sido intencionada, con el fin de ridiculizar al cantante con su parecido con este otro. La escena terminó con el personal de seguridad esposando a Jason Derulo después de verle golpear a éstos.

