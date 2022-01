Cuauhtémoc Blanco recibe amenazas en una manta luego de negar vínculo con narcos

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo/AP).– Una narcomanta con amenazas al Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, circuló este día en redes sociales.

En la manta, la cual fue colocada en una plaza, se puede leer que va dirigida a Cuauhtémoc Blanco, de quien asegura tenía acuerdos que ya no estaría cumpliendo, además de que le reclaman haber desconocido a los sujetos que posaron junto a él en una fotografía que difundió El Sol de México.

Ayer, el Gobernador Cuauhtémoc Blanco negó tener vínculos con narcotraficantes después de que se dio a conocer una fotografía tomada hace tres años en la que aparece posando junto con tres hombres identificados como líderes de bandas locales de narcotraficantes.

Blanco, exestrella de la selección mexicana de futbol, ganó la gubernatura de Morelos en 2018 después de retirarse del deporte.

Una fotografía de octubre de ese mismo año lo muestra sonriendo y abrazando a otros tres hombres, uno de los cuales está bajo arresto y otro fue asesinado en prisión.

El tercer hombre supuestamente está vivo y lidera la banda llamada “Comando Tlahuica”, que pudo haber estado involucrado en el asesinato de un activista comunitario en 2019.

El periódico El Sol de México informó que la fotografía fue encontrada en el teléfono de otro sospechoso de delitos relacionados con drogas.

Blanco dijo el martes que no tenía “nada que esconder”, y achacó el asunto a los peligros de ser una exestrella de fútbol que nunca le negaría una fotografía a un aficionado.

“Me he tomado muchísimas fotos… cuando era futbolista”, comentó Blanco. Recordó cuando fue visto en una fotografía junto al hijo del encarcelado capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente, me saco fotos con todo mundo”.