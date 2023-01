Exempleadas de Motel Nueva Castilla son imputadas por el caso de Debanhi Escobar

Las extrabajadoras del Motel donde fue encontrada la joven regiomontana el pasado 21 de abril son investigadas de presuntamente declarar falsamente y encubrir la investigación del feminicidio; su audiencia es aplazada hasta el próximo 9 de enero.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Dos exempledas del Motel Nueva Castilla, donde fue encontrado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar, acudieron a una audiencia virtual tras ser imputadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJ-NL).

Ana Luisa “N” y Elida Yurith “N”, luego de ser aplazada cuatro veces, se presentaron a su audiencia luego de que la FGJ-NL las investigue por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento en la indagatoria del feminicio de Debanhi Escobar.

Durante la audiencia inicial, llevada a cabo a las 14:00 horas de este miércoles, la defensa de las extrabajadoras solicitó la duplicidad de término constitucional, lo cual desembocó en que el Juez definiera la continuación de la audiencia para el 9 de enero.

La propia defensa de Ana Luisa y Elida Yurith solicitaron la instauración de la firma periódica como medida cautelar; sin embargo, el impartidor de justicia se la negó.

En la audiencia se presentaron Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de Debanhi. Éste primero dijo al exterior del Palacio de Justicia ante representates de los medios de comunicación que a finales de enero acudirá a una audiencia en la sede capitalina de la Fiscalía General de la República (FGR) para estar actualizado con los avances y peritajes.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril tras acudir a una fiesta en una quinta de Escobedo y tras 12 días su cuerpo fue hallado en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

La Fiscalía informó que había fallecido de una contusión profunda de cráneo cuando aparentemente cayó en la cisterna del inmueble. Sin embargo, tras la exhumación del cuerpo se estableció que su muerte se debió a asfixia por sofocación.

Por su parte, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, reaccionó a la renuncia del titular de la FGJNL y dijo que es una oportunidad para fortalecer la institución.

Dos meses después y en medio de ataques, lograron que el caso de su hija se investigara de manera correcta, es decir, como feminicidio, pero se llegó a ese momento ya con el cuerpo atravesando una tercera autopsia.

Para julio se dio a conocer que Debanhi no murió ahogada o por los golpes que presentaba su cuerpo y, en particular, la cabeza, como dijeron las autoridades de Nuevo León. Murió por asfixia por sofocación. La nueva autopsia que condujeron las autoridades federales en coordinación con las locales reveló que no existían huellas de violencia sexual.

Para agosto, la familia aún no contaba con una línea de investigación, “A mí no me han presentado una línea de investigación, al hablar de una línea de investigación sabemos que es un feminicidio, esa es la línea de investigación, si no lo tienen claro algunas gentes, ya van dos autopsias, tres necropsias, exhumación, dos entierros, dos inhumaciones, no sé si se refieren a eso. Pero lo que nosotros y todo mundo queremos saber, en cuanto a una línea de investigación es supuestos sospechosos, yo creo que ese es el tema”, dijo el señor Escobar en entrevista con SinEmbargo.

— Con información de Vanguardia de Saltillo y Daniela Barragán