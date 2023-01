Una familia, incluyendo 5 menores, es encontraba baleada en su casa en Utah, EU

Los Ángeles/Madrid, 5 de enero (LaOpinión/EUROPA PRESS).- Ocho miembros de una familia, incluyendo cinco menores de edad, fueron encontrados muertos por heridas de bala el miércoles en una casa de Enoch, en el sur de Utah. No se cree que hubiera un tirador activo que representara peligro para la comunidad.

Las autoridades locales no habían proporcionado hasta la noche del miércoles detalles acerca del autor o autores de la balacera ni posibles motivos de la misma. Tampoco habían identificado a las víctimas ni revelado sus edades, pero se sabe que eran tres adultos y cinco menores.

Pero se informó en un comunicado de autoridades de Enoch que el atroz hallazgo ocurrió cuando la Policía se encontraba haciendo una revisión en la casa para asegurarse de que todo estuviera bien.

No está clara la razón de la presencia policial en la residencia, pero es posible que se debiera a que había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien vio actividad en el lugar y alguien llamó a la Policía.

Our hearts go out to all those affected by this senseless violence. Please keep the community of Enoch in your prayers. https://t.co/mCjejDhYGf

— Utah Gov. Spencer J. Cox (@GovCox) January 5, 2023