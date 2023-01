AMLO busca firmar carta con Del Mazo y Riquelme para que no intervengan en elecciones

Además condenó el acto de compra de votos, condicionar el voto mediante la entrega de programas sociales y la propaganda a favor de un o una candidata con dinero público.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará firmar una carta compromiso con los gobernadores de Estados de México y Coahuila, Alfredo del Mazo Maza y Miguel Riquelme Solís, respectivamente, para que no intervengan en las elecciones que se llevarán en sus estados el próximo 4 de junio.

El Presidente refirió que esta carta también la realizó con las gobernadoras y gobernadores en los comicios anteriores de 2021 para que no hubiera injerencia desde los gobiernos estatales con presupuesto público para favorecer algún partido o candidatura en aras de garantizar elecciones libres.

“En la elección intermedia [2021] suscribimos una carta todos los gobernadores y el Presidente para que se dejara en libertad a los ciudadanos. Se tiene ese documento y vamos a volver a reproducirlo por estas elecciones que están en puerta, la elección en Coahuila y en el Estado de México”, adelantó el mandatario.

Además condenó el acto de compra de votos, condicionar el voto mediante la entrega de programas sociales y reparto de despensas, y la propaganda desmedida.

“Que se actúe con transparencia, que el voto sea libre, que las elecciones sean libres y limpias, que se acabe el fraude electoral, que no haya compra de votos, que no se condicione el voto para la entrega de programas de Bienestar, que no se repartan despensas. Todo eso que avergüenza”, pidió el Presidente.

“Antes se elegían así a las autoridades, con mucha publicidad, era como meter al mercado un producto aunque fuese chatarra, como vender detergente o cualquier mercancía”, explicó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía que denuncie las anomalías electorales para evitar los fraudes. “Decirle a los ciudadanos que denuncien, que no se dejen y no permitir el fraude electoral. Hay instancias, está la Fiscalía Electoral [Fiscalía Especializada en Delitos Electorales] para presentar denuncias, el mismo INE. Hay que acudir a las autoridades y presentar denuncias, pruebas de que se está utilizando dinero de procedencia ilícita”, destacó.

GOBIERNO ADELANTARÁ PENSIONES Y APOYOS SOCIALES

López Obrador adelantó que las pensiones y el apoyo económico a través de programas sociales se adelantará en ambas entidades debido a las elecciones como medida preventiva a una posible injerencia en la elecciones de gobernantes.

“El apoyo a los adultos mayores por ejemplo en el Estado de México y en Coahuila se va a entregar con anticipación, puede ser que sea este bimestre y ya el que viene va a incluir el siguiente para que alcance a pasar la elección. Sólo es para estas elecciones, así lo establece la Ley, nos ajustamos a las normas”, señaló.

“Cuando hay elecciones se adelantan los apoyos para no entregarlos durante las campañas, eso se ha hecho siempre, en vez de dar un bimestre, se entregan dos para que pase la elección y luego ya continúan normal, seguramente eso se va a hacer”, aseguró.

El pasado 2 de enero, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que la dispersión del fondo de la pensión para adultos mayores se realizaría por orden alfabético de los apellidos.

El calendario para el bimestre enero-febrero será por orden alfabético de la primera letra del apellido paterno. Las letras “A”, “B” y “C” del primer apellido tendrán su depósito el miércoles 4 enero; “D”, “E”, “F”, “G” y “H” el jueves 5; “I”, “J”, “K”, “L” y “M” el viernes 6; mientras que “N”, “Ñ”, “O”, “P”, “Q” y “R” el próximo lunes 9 de enero; y las letras restantes, “S”, “T”, “U”, “V”, “W”, “X”, Y” y “Z” el martes 10.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, en el 2023 los beneficiarios recibirán cinco pagos bimestrales, a excepción de uno, que será doble, el cual está marcado para marzo, debido a la veda electoral por las elecciones en Coahuila y en el Estado de México de este año.