GALILEO ¬ Eclipses, microsismos, misiones espaciales y TODO lo que traerá el 2024

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– Luego del repaso de lo mejor de 2023, en la primera semana del nuevo año “GALILEO”, el programa de ciencia en Estudio B, propone echarle un vistazo en general a lo que nos espera en 2024 a través de una serie de cinco temas claves: no pronósticos, sino expectativas de lo que está agendado para los próximos 12 meses.

1 — MÉXICO VIVIRÁ UN ECLIPSE TOTAL DE SOL

En este 2024, los acontecimientos científicos serán muchísimos. pero uno especialmente impactará a México de manera muy especial: se trata del eclipse total de sol que se podrá ver aquí en el país.

El próximo lunes 8 de abril de 2024 tendremos otro eclipse visible en México. Ahora será un eclipse total, que hará que en Sinaloa, Durango y Coahuila, la luz solar se esfume del todo y que, durante poco más de cuatro minutos, se haga de noche en pleno día.

El área de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM nos da más detalles del próximo eclipse total a verse en México:

-El ancho de la sombra será de entre 80 y 280 kilómetros.

-La penumbra, donde se oscurecerá el cielo pero no de forma total, será muchísimo mayor que el de la umbra: por ello toda Centroamérica y casi toda América del Norte podrán observar el eclipse parcial.

Entonces en 2024, de acuerdo con las estimaciones astronómicas, el puerto mexicano de Mazatlán y sus alrededores serán las ubicaciones ideales para observar el eclipse total.

2 — ¿EL AÑO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA?

En episodios anteriores de GALILEO, invitados han hablado de cómo más que transición energética hemos tenido adición energética: ¿Será este el año en el que por fin comience la tan cacareada “transición energética”?

Y es que apenas hace dos semanas, a mediados de diciembre, en el marco de la reunión del COP28, los negociadores climáticos de Naciones Unidas dieron la indicación al mundo para emprender la transición: abandonar los combustibles fósiles que calientan el planeta, por energías limpias.

Tras casi 30 años hablando de contaminación por dióxido de carbono, los negociadores mencionaron explícitamente en su documento clave lo que está atrapando el calor: la quema de carbón, petróleo y gas natural. El presidente de la Conferencia de las Partes, Sultan Al-Jaber, certificó la aprobación del documento. aseguró que “es un plan basado en la ciencia”.

Por primera vez en la historia, el acuerdo final menciona a los combustibles fósiles. ¿Una curiosidad que marca este tipo de anuncios? el presidente Al-Jaber es también es el director general de la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos y ante el anuncio, las críticas no se hicieron esperar. el mismo secretario de Naciones Unidas para el Clima, Simon Stiell, advirtió que lo que se había adoptado era “un salvavidas de acción climática, no una línea de meta”.

Bolivia, por su parte, calificó el acuerdo de nueva forma de colonialismo.

An agreement is only as good as its implementation.

This historic Consensus is only the beginning…#UAEConsensus #UniteActDeliver #COP28 pic.twitter.com/KAv0V1cdeC

— COP28 UAE (@COP28_UAE) December 14, 2023