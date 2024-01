2024: año cruel para la oposición

Muchas personas, aunque no lo expresen abiertamente, alimentan la esperanza de que con la renovación del calendario sus vidas pudieran cambiar, para mejorar. Sin embargo, hay sueños de Año Nuevo que no se harán realidad, como los ambiciosos propósitos de la oposición, que en 2024 no tendrá final feliz.

Hay quienes presumen que las comparaciones son odiosas, pero en términos estadísticos, son necesarias y obligadas, aunque en ocasiones los números sean rudos, crueles, despiadados, pues reflejan simplemente la diferencia entre más y menos, entre mejor y peor. Por tales razones, no existe ningún indicador razonable, lógico, ponderado y mesurado, que permita suponer que en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, en la contienda por la Presidencia de la República y en la disputa de la mayoría, incluso la mayoría calificada, en el Congreso de la Unión, la principal coalición opositora pudiera tener alguna posibilidad de triunfo.

No hay en este momento ningún indicador al respecto, y tendría que ocurrir una verdadera catástrofe, de dimensiones apocalípticas, que arrasara con Morena y sus aliados y que hundiera al Gobierno de la Cuarta Transformación, para que las posibilidades de triunfo de la oposición se fortalecieran. No se observa en las filas opositoras ni la fuerza, ni el impulso, ni el carácter, ni el ánimo suficientes, para anticipar algún cambio profundo que pudiera modificar el destino manifiesto de los próximos comicios.

Si la oposición pretendiera convertir los comicios del 2024 en un proceso plebiscitario para juzgar, aprobar o descalificar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su Gobierno, orientando o induciendo el sentido del voto en favor o en contra de la candidata presidencial morenista, el año empezó con malas noticias para PRI, PAN y PRD.

Para abrir el año, el miércoles 3 de enero del 2024, la Consultora Covarrubias y Asociados publicó, en el periódico El Heraldo de México, una encuesta en la cual el 75 por ciento de los entrevistados expresó su aprobación al desempeño de López Obrador como Presidente de la República. Sólo 17 por ciento se manifestó en contra y un ocho por ciento no tuvo opinión al respecto.

El dato no sorprende pues la plataforma agregadora de encuestas Oraculus cerró el 2023 atribuyendo un alto promedio de aprobación a López Obrador. “¿Qué evaluación tienen los ciudadanos del trabajo de Andrés M. López Obrador como Presidente de la República?”, plantea Oraculus, que promedia los resultados de las principales encuestas publicadas en medios de comunicación hasta diciembre. La aprobación al mandatario es del 68 por ciento y quienes le cuestionan su trabajo representan el 29 por ciento.

La plataforma agregadora de encuestas explica que Oraculus actualiza sus estadísticas cada vez que alguna de las principales empresas demoscópicas difunde resultados sobre aprobación presidencial. “Además de brindar información sobre los actuales niveles de aprobación, una nueva encuesta contribuye a mejorar las estimaciones de los meses más recientes”, aclara el modelo y la programación diseñados por Javier Márquez, con datos estadísticos de Eduardo Noriega y Pablo Reyes. Aparecen en el catálogo las encuestadoras De las Heras-Demotecnia, Enkoll, Buendía y Márquez, Mendoza Blanco y Asociados, Covarrubias y Asociados, además de periódicos como El Financiero y Reforma, entre otras empresas.

Entre las calificaciones más contrastantes registradas en el cierre del 2023, en diciembre pasado, De las Heras-Demotecnia le atribuyó al Presidente López Obrador 80 por ciento de aprobación y Enkoll un 70 por ciento, frente a registros más modestos, como el 55 por ciento de El Financiero en diciembre y el 62 por ciento de Reforma, en el cierre de noviembre del 2023.

En la Encuesta de Encuesta que publica la plataforma Oraculus, la precandidata presidencial de Morena-PT-Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró diciembre con 62 por ciento de aprobación en promedio, contra 28 por ciento de la abanderada de PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz. Una diferencia promedio de 34 puntos en favor de Sheinbaum Pardo.

Pero más allá de las presunciones, los datos duros corroboran que el actual Gobierno y el partido que lo representa tienen una sólida base social que está dispuesta a apoyar la profundización del modelo que privilegia la atención a los pobres y a los desvalidos, con el propósito de triturar, para siempre, las ruinas del modelo neoliberal, abusivo, depredador y corrupto, que durante casi cuatro décadas estuvo al servicio de una oligarquía rapaz que se niega a renuncia a sus privilegios.

Los programas sociales del Gobierno federal, dicho esto por López Obrador en reiteradas ocasiones, llegan a por lo menos 30 de los 35 millones de familias que hay en el país, según ha documentado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares cuando menos un Programa de Bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Y los cinco millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones, también se han beneficiado, porque nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno”, dijo Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo, el sábado 1 de julio del 2023, en el quinto aniversario de su triunfo electoral por la Presidencia de la República.

El pasado martes 2 de enero del 2024 la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que en el bimestre enero-febrero se realizaría el pago de la pensión a 12 millones 101 mil adultos mayores, con una inversión anual de 465 mil 48 millones de pesos. Explicó la funcionaria que en el sexenio del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 2007 a 2012, la inversión en pensiones para adultos mayores fue 67 mil millones de pesos, mientras que en Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, la inversión en programas para adultos mayores fue de 211 mil millones de pesos. En los cinco primeros años de la administración de López Obrador la inversión en pensiones para adultos mayores suma un billón 400 mil millones de pesos.

La oposición argumenta que esas pensiones y los restantes programas sociales que llegan a 30 millones de familias son para comprar lealtades y votos. La pregunta es: ¿Por qué una fórmula que aseguran es electoralmente tan rentable no la pusieron en práctica durante los gobiernos panistas y priistas? Y La respuesta es muy simple: porque ese dinero se lo robaban, entre los políticos y los empresarios que hacían negocios privados con dinero de los contribuyentes, mientras la mayoría del pueblo vivía en el abandono, la marginación, las enfermedades y el hambre.

El 2024 será el año del hundimiento de la oposición. Y los datos comparativos son muy fuertes: en 2018, cuando López Obrador llegó a la Presidencia de la República, Morena y sus aliados no tenía ninguna gubernatura. Cinco años después, Morena y sus aliados van a la contienda presidencial teniendo la administración, además de presencia e influencia política y electoral, en 23 de 32 gobiernos estatales.

En el país hay cinco regiones electorales, en las que se diputan, en promedio, 100 diputaciones federales, 60 de mayoría y 40 de representación proporcional. Tres de esas regiones están dominadas, en forma aplastante, por Morena y sus aliados, y en las dos restantes podrían llevarse entre el 45 y el 60 por ciento de los votos.

De las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno que estarán en juego el domingo 2 de junio del 2024, Morena y sus aliados podrían ganar ocho: Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Morelos. Con dificultades, el PAN tratará de retener Guanajuato, su principal bastión en todo el país.

Las estadísticas son duras, hasta crueles para la oposición, que en 2024 verá despedazados todos sus más alucinantes y fantasiosos sueños políticos y electorales. No habrá final feliz para PAN, PRI y PRD este calendario, pues aunque la mayoría del pueblo no es rencorosa, ya ha superado la amnesia colectiva.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.