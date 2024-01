Pistorius sale de prisión en libertad condicional 11 años después de matar a su novia

Por Gerald Imray y Nqibile Ntshanga

Pretoria, Sudáfrica, 5 de enero (AP).- El deportista sudafricano Oscar Pistorius salió de prisión bajo libertad condicional y se encuentra en su casa, dijo el Departamento de Prisiones de Sudáfrica el viernes.

Las autoridades no ofrecieron más detalles acerca de la liberación de Pistorius. El anuncio se produjo alrededor de las 08:30 horas, lo que indicaba que los funcionarios penitenciarios dejaron libre a primera hora al famoso corredor olímpico y paralímpico, que tiene las dos piernas amputadas, del Centro Correccional Atteridgeville, en la capital sudafricana, Pretoria.

Pistorius ha cumplido casi nueve de los 13 años y cinco meses de condena que recibió tras asesinar a su novia, Reeva Steenkamp, en el día de San Valentín de 2013. Su libertad condicional se aprobó en noviembre.

En Sudáfrica, los condenados por delitos graves pueden optar a la libertad condicional después de cumplir al menos la mitad de su sentencia.

En el comunicado de dos frases que anunció la puesta en libertad de Pistorius, el Departamento de Prisiones dijo que había “podido confirmar que Oscar Pistorius está en libertad condicional desde el 5 de enero de 2024. Fue admitido en el sistema de Corrección Comunitaria y se encuentra en casa”.

Se espera que el atleta viva inicialmente en la mansión de su tío en el lujoso suburbio de Waterkloof, en Pretoria, y pudo verse una camioneta de policía estacionada en el exterior de la vivienda.

Las autoridades dijeron que no se iba a anunciar la hora de su salida del penal con adelanto para evitar la exposición mediática que lo rodeaba desde que disparó varias veces a Steenkamp a través de la puerta del baño en su casa en la madrugada del 14 de febrero de 2013.

Vivirá bajo unas estrictas condiciones de libertad condicional hasta que cumpla el resto de su condena, en diciembre de 2029.

La madre de Steenkamp, June Steenkamp, indicó en un comunicado antes el viernes que había aceptado la libertad provisional de Pistorius como parte de la justicia del país.

“¿Ha habido justicia para Reeva? ¿Ha cumplido Oscar suficiente condena? No puede haber justicia si tu ser querido no va a volver nunca, y ninguna cantidad de tiempo en prisión traerá a Reeva de vuelta”, afirmó June Steenkamp. “Los que nos quedamos atrás somos quienes cumplimos una cadena perpetua”.

“Con la libertad condicional a Oscar Pistorius, mi único deseo es que se me permita vivir mis últimos años en paz, centrada en la Fundación Reeva Rebecca Steenkamp para continuar el legado de Reeva”.

Los responsables penitenciarios han hecho hincapié en que la salida de prisión del múltiple campeón paralímpico — como ocurre con cualquier otro en su caso — no significa que haya cumplido ya toda su pena.

