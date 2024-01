El tuit mentiroso que aludía “gasolinazo” ¬ Peña NO pidió votar por Morena en 2024

Usuarios de redes sociales señalaron incorrectamente que los precios de la gasolina habían subido a nivel nacional, también difundieron una nota falsa sobre Peña Nieto que fue publicada a manera de broma el 28 de diciembre por el Día de los inocentes en México y en Latinoamérica.

Por Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

PUBLICACIÓN SOBRE PRECIO DE GASOLINA EN MÉXICO NO ES CORRECTA

LA AFIRMACIÓN: En México el precio de la gasolina regular subió a 28.99 pesos por litro el 1 de enero del 2024; la gasolina premium alcanzó un costo 29.99 pesos.

LOS HECHOS: El lunes 1 de enero en redes usuarios sugirieron incorrectamente que los precios antes mencionados habían sido establecidos a nivel nacional y utilizaron una nota del diario mexicano Milenio como fuente.

“¡Esto es un GASOLINAZO! El precio de hoy es 26 por ciento superior al de ayer…Así lo celebra el régimen que ya se va… #FelizFinDeAMLO”, dice una publicación compartida en X, antes Twitter, que incluía una captura de pantalla de una nota de Milenio titulada: “Gasolina Magna alcanza máximo de 28.99 pesos por litro en inicio de 2024; Premium, 29.99”.

Se le llama “gasolinazo” a la medida económica gubernamental que consiste en aumentar considerablemente el precio del combustible sin previo aviso.

Pero The Associated Press revisó la nota de Milenio que se cita como fuente y encontró que ésta detalla que los precios que se mencionan en el titular fueron los de una gasolinera que se encuentra en el municipio de Emiliano Zapata, a 43 minutos de Xalapa, la capital del estado de Veracruz y que fueron los más altos en todo el país.

G A S O L I N A Z O Esto es un #GASOLINAZO ! El precio de hoy es 26% superior al de ayer… Así lo celebra el régimen que ya se va… #FelizFinDeAMLO pic.twitter.com/3qbS79FpNQ — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) January 2, 2024

Milenio también informó que el precio más bajo de la gasolina regular en el país fue de 15.99 pesos por litro en una gasolinera ubicada en el municipio de Piedras Negras, Coahuila. La premium alcanzó un costo mínimo de 17.99 pesos por litro en una estación de Mexicali, en Baja California.

El texto también menciona que a las 11:00 horas del lunes, la gasolina regular se vendía en un precio promedio de 22.15 pesos por litro y la premium en 24.19 pesos.

Milenio no dijo en ningún momento que los costos de 28.99 y 29.99 pesos hubieran sido establecidos en todo el país.

El diario cita como fuentes a la web de la consultora del sector energético Petro Ingellingence y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). AP revisó ambas webs y corroboró que la información publicada por Milenio coincide con lo incluido en sus registros.

Según la entidad de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), cada grupo gasolinero o empresa que agrupa varias estaciones de servicio es la que decide sobre el precio que tendrán.

Otros factores que provocan que el precio de la gasolina, según Petro Intelligence, varíe son la distancia de la estación de servicio a las terminales de almacenamiento y reparto (TAR), si el combustible fue importado o si proviene de una refinería mexicana, también puede ser un tema de marca o de mejor servicio, la ubicación o las instalaciones.

Además, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desmintió la información el martes en su conferencia matutina. “Estaba yo viendo ayer en las redes: ‘Empieza el año, la gasolina a 28 pesos el litro’. No saben —en nada sincronizado— cuánto repitieron eso. Yo les invito a que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado, ¿dónde está a 28 pesos el litro? Nada, era empezar el año mintiendo, todo orquestado”, señaló el mandatario.

Petro Intelligence, citada como fuente en la nota de Milenio, compartió una publicación en Facebook en donde se menciona que López Obrador desmintió el gasolinazo en el inicio del 2024.

Alejandro Montufar, CEO de Petro Intelligence, dijo a AP vía telefónica que no hubo gasolinazo. “Desde octubre su estación de servicio [la de Veracruz] ha reportado ese precio de 28.99, pero no hay ningún gasolinazo”, dijo Montufar. El directivo agregó que, de acuerdo con sus reportes, ese precio pudo haber sido un error en los reportes porque no coincide con los costos de las estaciones de servicio de la región que son más bajos.

Por último, aunque el aumento no ha sido del 26 por ciento como se asegura erróneamente en redes, el 22 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) publicó la actualización a la tasa que se cobra de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que incluye mercancías como los combustibles fósiles y automotrices, el tabaco y las bebidas saborizadas.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, a partir del 1 de enero de 2024 la tasa del IEPS aplicable a estas mercancías tuvo un aumento de 4.32 por ciento.

En el caso específico de los combustibles, el IEPS aumentará 25 centavos de peso para la gasolina regular y la cuota será de 6.1752 pesos por litro. La tasa para la gasolina premium será de 5.2146 pesos por litro.

Conforme a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuotas aplicables a los tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas saborizadas, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año.

____

EXPRESIDENTE MEXICANO NO PIDIÓ VOTAR POR MORENA A FINALES DE 2023

LA AFIRMACIÓN: A finales de 2023, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) pidió votar por el partido oficialista Morena en los próximos comicios que se realizarán en México en 2024. Peña Nieto llegó a la persidencia en su momento representando al PRI.

LOS HECHOS: La fuente de dicha información es una nota que publicó un medio mexicano a manera de broma el 28 de diciembre, fecha en el que se celebra el Día de los inocentes en México y en Latinoamérica y en el que es común que los medios publiquen información que no es real.

Un video compartido en Facebook se titula: “¡DURO GOLPE AL PRIAN! PEÑA NIETO PIDE VOTAR POR MORENA EN 2024”. En su portada aparecen las frases: “¡Claudia (Sheinbaum) es la opción!” y “Desde España Peña Nieto pide votar por Morena”

En la grabación aparece un conductor afirmando “Tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video reaparece Enrique Peña Nieto y pide votar por Morena en 2024”.

Posteriormente el hombre señala que Radio Fórmula es la fuente de dicha información. “Por lo visto la desbandada del PRI no solamente se limita a los gobernadores de diferentes entidades que han pasado al bando de Morena”, comenta. Luego muestra la nota de Grupo Fórmula y la lee.

La historia dice: “A casi medio año de que se realicen las Elecciones 2024, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) reapareció en España y hasta pidió que las personas voten a favor de Morena en los próximos comicios. De paso, elogió al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”.

Posteriormente señala que al ser entrevistado por medios de comunicación locales, durante un evento público a las afueras de Madrid y donde vive en la actualidad, el exmandatario dijo “que ha visto avances con el gobierno de la 4T y ve ‘con buenos ojos’ la continuidad de dicho movimiento político, pese a que fue adversario de López Obrador durante los comicios de 2012”.

A continuación menciona que durante la misma supuesta entrevista, Peña Nieto fue cuestionado sobre si Morena ganará los comicios del próximo 2 de junio de 2024, pero que aunque “no quiso mostrar su apoyo de manera abierta a ninguna de las opciones” dijo: “creo que la ciudadanía lo tiene claro desde 2018”.

El conductor agrega: “Ustedes mismos los están escuchando y leyendo por parte de esta publicación de Radio Fórmula“.

Pero la nota no es real. AP revisó directamente la nota en la web de Radio Fórmula y confirmó que al final de ella aparece una leyenda que confirma que se escribió a manera de broma por el Día de los inocentes y que esto no es mencionado por el conductor que aparece en el video.

“Inocente palomita, que te dejaste engañar: esta es una nota de broma por el Día de los Inocentes. ¡FELIZ DÍA DE LOS INOCENTES!”, dice el último párrafo del texto publicado el pasado jueves.

Peña Nieto fue tendencia en X, antes Twitter, la semana pasada tras aparecer en una serie de fotografías recientes junto al expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, Hillary Clinton. Al encuentro también acudieron Sebastián Piñera, expresidente de Chile (2010-2014 y 2018-2022) y varios empresarios.

Las fotos grupales fueron publicadas en redes sociales por Frank Elias Rainieri, presidente de la empresa turística dominicana, Grupo Puntacana.

“Compartiendo en familia con grandes amigos en @PUNTACANARESORT @BillClinton @Enrique07311832 @sebastianpinera @HillaryClinton”, dice la publicación compartida en X por Rainieri.

____

PUBLICACIÓN DE PERIÓDICO NO REVELA “VERDADERA ESTRATEGIA DE EEUU EN ORIENTE MEDIO”

LA AFIRMACIÓN: Una historia publicada por el diario estadounidense The Washington Post revela la verdadera estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio.

LOS HECHOS: La publicación del diario estadounidense habla del descontento del Presidente estadounidense, Joe Biden, por las cifras de las encuestas publicadas hasta mediados de diciembre, pero no menciona nada sobre una estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio.

Una publicación compartida en Facebook asegura: “Inesperada publicación revela la verdadera estrategia de EU en Oriente Medio y el porqué de sus acciones”. El mensaje está acompañado de un video cuya portada señala: “Se filtra crisis que Biden no quiere que sepas”.

En la grabación un conductor dice: “The Washington Post acaba de publicar una información que el presidente de Estados Unidos no quiere que sepas. Básicamente ha salido al frente a decir cuáles son los verdaderos motivos por el cual el propio presidente estadounidense primero se pelea con Benjamín Netanyahu, critica fuertemente a Israel, pero después van y votan en contra del cese al fuego en la propia Organización de las Naciones Unidas [ONU]”.

Posteriormente el conductor parafrasea una nota publicada por el periódico estadounidense titulada: “Biden dice estar cada vez más frustrado por las pésimas cifras de las encuestas”.

El texto señala que en una reunión reciente, el mandatario estadounidense dijo que las cifras de las encuestas eran inaceptablemente bajas y quería saber qué estaban haciendo su equipo y su campaña al respecto; sin embargo en ningún momento se menciona una “verdadera estrategia” del Gobierno estadounidense en Oriente Medio.

AP revisó la publicación y corroboró que en la historia se revelan preocupaciones dentro del equipo de Biden sobre su baja aprobación y el temor a que afecte a las elecciones. También se discute cómo el mandatario está perdiendo terreno en las encuestas frente a Trump, particularmente en estados clave y se detalla que hay preocupación entre los demócratas sobre la estrategia de campaña, la percepción del público sobre la edad de Biden y su capacidad para ganar.

El artículo establece que aunque hay esfuerzos para reforzar la campaña de Biden y recaudar fondos, existe la sensación de que se necesita una activación más efectiva de la base de apoyo del partido.

Sobre Oriente Medio únicamente se menciona que la agenda de Biden se ve afectada por disputas partidistas en el Congreso sobre su solicitud de más ayuda para Israel y para Ucrania.

El resto del video sólo incluye opiniones y conjeturas del conductor sobre cómo ha afectado la guerra de Israel contra Hamás y otros factores como las causas contra su hijo, Hunter Biden, y un posible juicio político en su contra en las más recientes encuestas.

El 12 de diciembre AP informó que la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de exigir un alto el fuego humanitario en Gaza en una fuerte demostración de apoyo global para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas.

La votación también mostró el creciente aislamiento de Estados Unidos e Israel.

A Estados Unidos e Israel se unieron ocho países que se opusieron a la resolución: Austria, Chequia, Guatemala, Liberia, Micronesia, Nauru, Papua Nueva Guinea y Paraguay.

____

VIDEO NO MUESTRA APLASTAMIENTO DE PERSONAS EN HOSPITAL DE GAZA

LA AFIRMACIÓN: Una secuencia presenta el momento en que una máquina de construcción aplasta vivas a varias personas en el patio del hospital Kamal Adwan en Gaza, durante el conflicto entre el grupo extremista Hamás e Israel.

LOS HECHOS: La grabación corresponde a hechos ocurridos en Egipto en 2013 cuando fuerzas de seguridad de ese país buscaban dispersar a manifestantes que pedían la restitución en la presidencia de Mohammed Morsi, quien había sido depuesto en julio de ese año por el ejército.

Una publicación que circula en la red social X, antes llamada Twitter, incluye el video de 2013 para decir erróneamente que despliega un incidente ocurrido recientemente en Gaza. Usuarios compartieron la grabación para criticar las acciones militares de Israel en esa región.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave de la secuencia en Google, AP corroboró que corresponde a las acciones de fuerzas de seguridad que dispersaron en agosto de 2013 a los manifestantes en la plaza Rabaa al-Adawiya en El Cairo.

El mismo video fue difundido por la televisora qatarí Al Jazeera en aquel momento para reportar sobre los hechos en El Cairo.

El video aparece en su canal oficial de YouTube con la siguiente descripción: “Nuevas imágenes de la masacre de la dispersión de la manifestación en Rabaa al-Adawiya el 14 de agosto muestran una excavadora arrastrando docenas de cuerpos de víctimas de la masacre, sin prestar atención a las advertencias de los manifestantes”. Otros medios de comunicación reprodujeron esas mismas imágenes para informar sobre lo ocurrido en Egipto ese año.

Además, AP no encontró reportes periodísticos ni en internet de que algún hecho como el mostrado en la secuencia haya ocurrido en el hospital mencionado en la publicación.

Esos hechos ocurrieron meses después de que Morsi fue depuesto por militares egipcios. Tras la remoción del mandatario, quien ocupó el cargo por un año, fuerzas militares reprimieron protestas de simpatizantes de Morsi que pedían su restitución, matando a unas 600 personas, reportó AP. Organismos defensores de derechos humanos condenaron las acciones en contra de las protestas.

En el contexto actual, tras la incursión violenta de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre, la región se ha visto sumida en la violencia. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, las acciones militares israelíes en la zona han dejado más de 22 mil 100 personas muertas en Gaza, dos tercios de ellos mujeres y niños. Israel ha reportado al menos mil 200 personas muertas, la mayoría de ellas fallecidas durante las acciones de Hamás el 7 de octubre, reportó AP.

____

OBAMA NO CRITICÓ A LOS VENEZOLANOS EN UNA ENTREVISTA CON CNN

LA AFIRMACIÓN: El expresidente estadounidense Barack Obama dijo en una entrevista reciente con la cadena televisiva CNN que los venezolanos prefieren “abandonar su patria” antes que luchar por su país.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en TikTok y Facebook dicen erróneamente que Obama lanzó críticas contra los venezolanos en una conversación reciente con CNN.

“Los venezolanos son un pueblo de poca lucha y brazos caídos. Han preferido abandonar su patria, sus familias y amigos en lugar de luchar por el país y ellos mismos. No entiendo cómo es que hacen un esfuerzo sobrehumano con todo y familias cruzando selvas y fronteras a pie y expuestos a todo mal, pero no son capaces de enfrentar a un tirano que los ha llevado a la indigencia”, dice el texto atribuido a Obama.

En la parte inferior de la frase aparece la leyenda “así se expresó Barack Obama en entrevista con CNN“.

Pero, en primer lugar, AP no encontró ningún indicio en internet ni en la hemeroteca digital de CNN de que Obama haya hecho esas declaraciones en contra de los venezolanos. Las publicaciones tampoco ofrecen ninguna evidencia de la supuesta entrevista.

Además, Eric Schultz, asesor senior de Obama, dijo a AP que no es verdad que el exmandatario haya lanzado esas críticas. También una vocera de CNN confirmó a AP en un correo electrónico que la afirmación que circula es “fabricada”.

Aunque Obama ha sido crítico del gobierno de Nicolás Maduro, el Presidente de Venezuela, el demócrata no ha hecho críticas públicas contra el pueblo venezolano. Obama gobernó Estados Unidos en un primer mandato de 2009 a 2012 y fue reelecto para un segundo término de 2012 a 2016.

La versión falsa circula en un contexto en el cual se ha registrado un incremento reciente en la llegada de migrantes venezolanos a la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con cifras oficiales en noviembre la Patrulla Fronteriza hizo 191.113 arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México, lo que representa seis mil 370 detenciones diarias en promedio. De los detenidos, el grupo más numeroso era de nacionalidad mexicana, seguido por migrantes guatemaltecos, venezolanos, hondureños y colombianos.

Además, la misma frase que ahora es achacada erróneamente a Obama ha circulado en años anteriores en internet, atribuida también falsamente a otros líderes, como el ex primer ministro británico, Tony Blair.