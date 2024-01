EU: Los contagios por gripe y COVID-19 aumentaron durante los festejos de fin de año

Por Mike Stobbe

NUEVA YORK (AP).— La temporada de gripe en Estados Unidos está empeorando, pero aún es demasiado pronto para saber en qué medida las reuniones navideñas han contribuido al aumento de enfermos.

Los nuevos datos del Gobierno publicados el viernes sobre la semana pasada, la semana de vacaciones entre Navidad y Año Nuevo, muestran 38 estados con niveles altos o muy altos de enfermedades respiratorias con fiebre, tos y otros síntomas. Esta cifra es superior a los 31 estados de la semana anterior.

Es probable que la medida incluya a personas con COVID-19, VRS (virus respiratorio sincitial) y otros virus invernales, y no sólo con gripe. Esta última parece estar aumentando de forma más drástica, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

