México reclama, sin éxito, su patrimonio cultural mientras se subasta en el mundo

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).–Pese al reclamo del Gobierno mexicano ante la venta de 50 piezas prehispánicas organizada por casas de subastas parisinas, los objetos en cuestión aún aparecen promocionados en las páginas de Internet tanto de la Société Baecque et Associés, como de la Société Binoche et Giquello.

Apenas el 1 de febrero, la Secretaría de Cultura federal junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hicieron un llamado para detener dichas subastas en Francia e informaron que se iniciaron protocolos legales y diplomáticos para que las 50 piezas no sean comercializadas los próximos 9 y 11 de febrero.

Las subastas, nombradas como Art Précolombien-Arts Premieres y Art Precolombien, son organizadas por la Société Baecque et Associés y la Société Binoche et Giquello, respectivamente, ambas ubicadas en París.

Al revisar el catálogo de ambas subastas, se encuentran piezas valoradas desde 100 euros —para el caso de los pendientes de roca metamórfica—, pero los costos van en ascenso hasta llegar a los 60 mil euros (aproximadamente un millón 396 mil 200 pesos mexicanos), valuación máxima de una máscara fúnebre de la cultura teotihuacana del Valle de México.

Por un lado, la subasta de Société Baecque et Associés sólo incluye tres objetos en total de las culturas teotihuacana y mixteca, el resto de las piezas que oferta son de otros países latinoamericanos (como Guatemala, Perú, Costa Rica y Colombia) y de regiones de África.

En su portal se puede verificar que en subastas anteriores ya se había comercializado con piezas prehispánicas de México. Tan sólo en 2019 vendió en 320 euros la figura “Hombre sentado de cerámica”, con un valor estimado de 400 a 600 euros; otra titulada “Escena funeraria de Cerámica marrón con restos de pintura en blanco y negro”, en mil 500 euros, ambas de la cultura de Nayarit (periodo de 100 a.C a 250 d.C); y una figura de “Chicomecatl” en basalto gris antracita de la cultura azteca del Valle de México en mil 800 euros.

Entre otros de los objetos que se encuentran en sus lotes subastados de México se encuentran minerales —como flourita, aragonito, wulfenia, calcitas, ópalo—, una moneda de 50 pesos mexicanos en oro (con fecha 1821-1946), un diploma entregado en el Palacio de México el 15 de diciembre de 1864 a Paul Bonnet, propietario de un buque de la Armada francesa, por Maximiliano I; fotografías de expediciones a México de 1861-1867; 35 documentos de los siglos XVI-XIX de expediciones a México; y una colección de fotografías del anatomista André Latarjet realizada entre 1877 a 1947 a personas de México. Todas las anteriores se vendieron por encima de los 100 euros y llegaron hasta los 5 mil 200 euros (serie fotográfica de expediciones).

En el caso de la organizada por la Société Binoche et Giquello, los objetos incluidos son de al menos 9 regiones distintas de México: Guerrero, Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Campeche, Teotihuacán, Michoacán y el Valle de México. Además, en otras piezas se destaca que son parte de las culturas maya, olmeca, azteca y mixteca. Las imágenes muestran al menos tres máscaras, una cabeza de hombre de la cultura azteca, figuras, vajillas y platos decorativos, hachas olmecas, pipas y joyería.

También contiene piezas de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Costa Rica.

La página de Internet de la casa de subasta responsable de la colección “Arte Precolombino” muestra al menos 50 resultados de lotes ya subastados de piezas prehispánicas mexicanas. Todas corresponden a una misma colección puesta en subasta el pasado 29 de enero de 2021. Los objetos incluidos son diversos: hay máscaras, figuras, figurines, armas, vasillas, templos miniatura, objetos funerarios, y fueron incluidas de culturas de Colima, Guerrero, Nayarit, Jalisco, de la cultura maya, preteotihuacana, mezcala, chontal, olmeca y mixteca.

Según el portal, las piezas que se subastaron a mayor costo fueron una figura debut de diorita verde grisácea, de 23.5 centímetros, estimada entre los 8 mil y 10 mil euros, vendida en 26 mil euros; una figura de pie de diorita verde grisácea con pátina brillante, valorada entre los 4 mil a 5 mil euros, subastada en 8 mil 060 euros (ambas figuras pertenecientes a la cultura mezcala, de Guerrero); una máscara antropomórfica de 16 cm, de piedra dura verde claro con moteado verde oscuro, valuada entre 25 mil y 30 mil euros, pero vendida en 33 mil 800 euros; un mascarón chontal importante de piedra dura de color verde claro con moteado negro y depósito calcáreo, con un precio base entre los 20 mil y 25 mil euros, vendida en 24 mil 700 euros; una máscara colgante de piedra dura marrón verdosa, estimada entre los 8 mil y 10 mil euros, subastada en 12 mil 350 (las tres máscaras pertenecen a la cultura chontal, de Guerrero).

También una figura de pie preteotihuacana de 10.3 cm, hecha de piedra de pizarra verde con vetas blancas y pátina brillante, con un rango de precio de entre 40 mil a 50 mil euros, pero vendida por 88 mil 400 euros (unos 2 millones 055 mil 300 pesos mexicanos según el tipo de cambio actual); y una figura preteotihuacana de pie con cabeza removible, piedra de esquisto verde claro con vetas blancas, igual cotizada entre los 40 y 50 mil euros, y finalmente subastada en 57 mil 200 euros (aproximadamente un millón 329 mil 900 pesos mexicanos). Éstas dos últimas piezas mencionadas también fueron reconocidas como del estado de Guerrero.

“Dichas piezas representan un legado invaluable de nuestras culturas ancestrales que forman parte de nuestro patrimonio histórico y una muestra de la diversidad y riqueza cultural de México”, se lee en el comunicado reciente enviado por la Secretaría de Cultura.

SUBASTAS SIGUEN PESE A RECLAMO DE MÉXICO

La ventas que ya se concretaron de las piezas mexicanas no son ajenas a las autoridades nacionales, pues en más de una ocasión han expresado su desaprobación y han solicitado la cancelación de este tipo de eventos, tanto de manera individual como grupal, unidos a otros gobiernos latinoamericanos que también reclaman sus piezas históricas y culturales.

Aún cuando se han reiterado estos llamados, las ventas y subastas de piezas de otras culturas (asiáticas, latinomericanas o africanas), las casas de subastas en Europa han logrado la mayoría de las veces “salirse con la suya” y ganar dinero a costa de la explotación cultural e histórica de otros. Recientemente la francesa Casa Millon logró vender al menos 34 piezas de culturas mexicanas reconocidas por el Gobierno actual como “bienes arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de México”.

Luego de que la Embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, leyera una carta de protesta afuera de Casa Millon, el experto de la empresa, Sergio Reynez, aseguró que el posicionamiento carece de sentido, ya que la empresa francesa no vende productos ilegales, por lo que también señaló una “estrategia política” y exageración por parte de las autoridades mexicanas, ya que sólo se comercializaron “piezas chiquitas”.

“México no dice nada contra las personas que trafican, y a nosotros, que somos honestos, nos dice que estamos robando”, agregó el funcionario de Casa Millon.

The @ConsulMexDal joins @EmbaMexFra disapproving and rejecting the sale of items of our 🇲🇽 archaeological heritage in the auction @MILLON_Auctions will hold today, 28th of January in 🇫🇷. #MiPatrimonioNoSeVende pic.twitter.com/U366ejz68M

— ConsulMexDal (@ConsulMexDal) January 28, 2022