La Reina Isabel II celebra su Jubileo de Platino tras 70 años en el trono del RU

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS).- La Reina Isabel II celebra este domingo su Jubileo de Platino, siete décadas en el trono de Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones, lo que la convierte en la primera monarca británica en lograr este hito en una época de enormes cambios en la que su presencia ha servido como garantía de estabilidad.

Después de celebrar sus jubileos de plata, oro, diamante y zafiro en 1977, 2002, 2012 y 2017, respectivamente, para este 2022 se han programado varias celebraciones en Reino Unido y en los países de la Commonwealth.

Las festividades culminarán con un puente que se extenderá desde el día 2 de junio hasta el 5, “una oportunidad para que la ciudadanía de todo Reino Unido se una para celebrar este histórico hito”, en palabras del Palacio de Buckingham.

Una de las celebraciones más curiosas es una competición nacional para crear un budín —un plato típico inglés— dedicado a la reina. Pueden participar todos los residentes en Reino Unido mayores de ocho años para crear la receta “perfecta” de Pudin Platino.

Cinco finalistas serán juzgados por un panel de expertos, entre los que destacan la juez de Masterchef Monica Galetti y el chef jefe del Palacio de Buckingham, Mark Flanagan, y la ciudadanía podrá degustar la receta ganadora en el puente de junio.

Además, está previsto la celebración de cabalgatas, un servicio religioso para dar las gracias a la reina en la catedral de San Pablo, en Londres, o un concierto especial en el que participarán las estrellas de la canción más famosas del mundo.

Isabel II accedió al trono el 6 de febrero de 1952, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, mientras se encontraba en Kenia haciendo una gira por los países de la Commonwealth. Isabel, que viajaba acompañada del príncipe Felipe, sustituyó a su padre en el viaje precisamente porque Jorge ya estaba mal de salud.

Ella no estaba destinada a reinar, pero la abdicación del hermano mayor de su padre, Eduardo VIII, ante la oposición que suscitó su relación con Wallis Simpson —una celebridad estadounidense que ya se había divorciado en dos ocasiones—, la colocó como heredera de un trono que abarca varias áreas, tiene funciones constitucionales y actúa como faro de unidad de los británicos y como representante de su nación ante el mundo.

Con 21 años, dio un discurso desde Sudáfrica en el que estableció las líneas principales de su futuro reinado. Su compromiso con su labor era absoluto. “Debemos dar nada menos que la totalidad de nosotros mismos. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio”, aseguró.

El 9 de septiembre de 2015, Isabel II se convirtió en la persona en ostentar el reinado más largo de la historia de Reino Unido. Aquel día fue uno más en la vida de la reina, que viajó junto a Felipe en tren desde Edimburgo hasta Tweedbank, donde inauguró una línea ferroviaria. “Inevitablemente, una vida larga puede tener muchos hitos y la mía no es una excepción”, dijo aquel día.

Su siguiente hito tuvo lugar el 6 de febrero de 2017, en su Jubileo de Zafiro, que conmemoró los 65 años de la reina en el trono. Era la primera vez que un monarca británico celebraba este jubileo.

This year The Queen will celebrate her Platinum Jubilee, marking 7⃣0⃣ years as Monarch.

To begin the celebrations, Her Majesty viewed a selection of cards, letters and artwork sent to her by children and other members of the public to mark this, and previous, Jubilees. pic.twitter.com/SPEQskmUtK

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 4, 2022