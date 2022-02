Millonario texano “Mattress Mack” apuesta 4.5 mdd a triunfo de Bengals en Super Bowl

Miami, 5 de febrero (EFE).- El empresario texano James Franklin McIngvale, apodado “Mattress Mack” y conocido en EU por sus millonarias apuestas deportivas, se juega esta vez más de 4.5 millones de dólares por la victoria de los Bengals de Cincinnati en el LVI Super Bowl.

Propietario de la cadena minorista Gallery Furniture, “Mattress Mack” ha vuelto a acaparar titulares con esta apuesta hecha a través de una aplicación para móviles de la firma Caesars Sportbook.

Obviamente, no pudo apostar una suma tan grande de una sola vez, según contó a las cadenas de televisión de EU.

James Franklin McIngvale, also known as Mattress Mack, is a businessman from Houston, Texas. He is known for owning and operating the Gallery Furniture retail chain.We love you Mack! To him there is only people in need..no matter who you are! #galleryfurniturehouston pic.twitter.com/Nr9XL1W7VJ

