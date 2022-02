Netflix presenta serie El estafador de tinder; el hombre mintió a 20 mujeres

El estafador de Tinder llegó a Netlix, aborda la historia de Simon Leviev, un isrraeli que se hacía pasar por un millonario para robar grandes cantidades de dinero a sus parejas de la aplicación de citas.

Por Aida Cortés

Saltillo, 5 de febrero (Vanguardia).- Tal como la historia de Anna Delvey, quien fingió ser la heredera de una gran fortuna y con sus mentiras logró estafar a importantes banqueros, hoteleros y amigos en Nueva York por cientos de miles de dólares. El pasado 2 de febrero llegó a Netflix la historia de Simon Leviev, El estafador de Tinder, quien como Delvey fingió ser un heredero, esta vez de un imperio de diamantes, y así logró estafar a más de 20 mujeres con grandes cantidades de dinero.

Su estrategia consistía en tener una cita con sus víctimas que conocía a través de Tinder, mantener una relación con ellas durante algún tiempo y después inventar una serie de mentiras para que le prestaran dinero. Por ejemplo, que había sufrido un violento ataque junto a su guardia personal y pedía que le ayudaran con dinero. Todo bajo la excusa de que no podía ocupar sus tarjetas personales debido a la difícil situación que mantenía con sus “enemigos” en el mundo de las joyas. El dinero que le “prestaban” lo utilizaba para mantener su costoso estilo de vida, en parte para convencer a su próxima víctima de que era millonario.

El documental de Netflix se basa en tres de sus víctimas: Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte, quienes cuentan sus experiencias con Leviev, quien en realidad se llamaba Shimon Hayut, un estafador israelí quien había estado en prisión en Sudáfrica. A lo largo del documental de aproximadamente 2 horas, el cual ya está entre los más vistos de la plataforma de streaming, se relata la historia de las tres mujeres, quienes cuentan frente a la cámara el engaño que sufrieron, el que acabó dejándolas con el corazón roto y en bancarrota.

Me enganché con El Estafador de Tinder. No debiste sacar esos préstamos Dimitrova, el solo jugaba con tu corazón. pic.twitter.com/42qmZ8cn0p — Agustin Arce (@chaki13) February 4, 2022

Aunque Hayut fue declarado culpable en 2019, los cargos que se le imputaron solamente fueron robo, fraude y falsificación de documentos en Israel, solamente delitos locales. Todos los delitos que cometió en Europa no han sido juzgados y es probable que no lo sean por la complejidad de la jurisdicción. Asimismo, la pena que debía cumplir en su país (15 meses) finalmente se redujo a cinco meses por su buena conducta. Hoy Hayut esta libre y al parecer viviendo la vida en grande, nadie asegura que no volverá a estafar.

