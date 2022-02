Nadadora de 13 de años logra ser multimedallista paranacional; es formada en el IMSS

Naomi Alejandra se ha formado en el IMSS y compitió en el torneo de la Conade en las categorías de 400 metros libres, 100 metros libres, 50 metros dorso y 50 metros pecho.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Naomi Alejandra, de 13 años, ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Paranacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en la disciplina de natación.

Naomi Alejandra se ha formado en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y compitió en el torneo de la Conade, llevado a cabo de Cancún, Quintana Roo, en las categorías de 400 metros libres, 100 metros libres, 50 metros dorso y 50 metros pecho.

La multimedallista padece un trastorno de crecimiento de los huesos, que le ocasiona acondroplasia, es decir, ser una persona de talla baja, sin embargo, la joven de 13 años aspira a ser una atleta de alto rendimiento.

“En el agua me siento como una sirena. Cuando obtengo una medalla me siento muy orgullosa de mí, de mis profesores y de mi familia que siempre me ha apoyado”, expresó.

Además de los estilos donde ganó las medallas de oro también está especializada en nado libre en 50 y 200 metros, y mariposa en 50, 100 y 200 metros.

Naomi Alejandra se ha formado en la Unidad Deportiva Morelos del IMSS, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, dentro de la Ciudad de México.

El profesor Juan Gabriel Bences Franco, entrenador del equipo de la Unidad Deportiva Morelos, aseveró que “la meta de Naomi es participar en Juegos Para Panamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos; ya que es muy buena atleta y muy disciplinada”.