Joe Rogan se disculpa por usar palabra racista; Spotify había eliminado episodios

El comediante Joe Rogan se encuentra en el ojo del huracán debido a que menciona mucho una palabra que es considerada racista durante su popular podcast.

Moscú, 5 de febrero (RT).- El comediante estadounidense Joe Rogan se ha disculpado este sábado en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram por haber usado en su popular podcast durante años “la palabra N”, término que en inglés está considerado como peyorativo y racista y va dirigido especialmente a los afroamericanos.

Recientemente se viralizó un vídeo en el que aparecían fragmentos de su programa The Joe Rogan Experience en el que pronunciaba dicha palabra más de veinte veces, lo que generó polémica y provocó que este jueves la cantante de nou soul “India.Arie” decidiera eliminar su música de Spotify, plataforma donde se retransmite el show.

El presentador, de 54 años, definió la recopilación como “lo más lamentable y vergonzoso de lo que ha tenido que hablar de manera pública”, aunque recordó que se trata de trozos “fuera de contexto” de “12 años de conversaciones”.

“SE VE GRAVEMENTE HORRIBLE”

“Se ve gravemente horrible. Incluso para mí”, admitió. “Sé que para la mayoría de gente no existe un contexto en el que a una persona blanca se le permita decir esa palabra, sin importar [si es] públicamente en un podcast, y estoy de acuerdo con eso ahora. No la he dicho en años”, añade en el video publicado en Instagram.

El también comentarista de la Ultimate Fighting Championship (UFC) entiende que la palabra completa podría usarse, en vez de su eufemismo, siempre y cuando estén contexto. En este sentido, afirmó que en muchas de las ocasiones en las que usó el término con “N“ era para hablar de cómics antiguos donde se empleaba dicha palabra, o mientras citaba fragmentos de monólogos de personas como Lenny Bruce o Paul Mooney.

“UNA PALABRA MUY INUSUAL”

“Se trata de una palabra muy inusual, pero no es mi palabra para usar”, continuó Rogan. “Nunca la utilicé para ser racista porque no soy racista, pero cada vez que estás en una situación en la que tienes que decir ‘no soy racista’ estás jodido”, agregó.

El comediante también se refirió a un programa en el que contó que un día, tras ir al cine con unos amigos y drogarse, un taxista los dejó en un vecindario negro y dijo que se sintieron como si estuvieran en África o en la película El planeta de los simios.

“Estaba tratando de hacer que la historia fuera entretenida”, argumentó. “No dije ni nunca he dicho que los negros son simios, pero seguro que jodidamente sonaba así. No era una historia racista, pero sonaba fatal”, concluyó el presentador de The Joe Rogan Experience.

