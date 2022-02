Ernesto D’Alessio critica operaciones de reasignación sexual; lo acusan de transfobia

Ernesto D’Alessio fue tachado de transfóbico por revivir durante un programa de televisión su cuestionamiento a las cirugías de reasignación sexual, ya que, dijo, no se debería usar dinero público en ellas.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El actor y cantante Ernesto D’Alessio fue tachado de transfóbico en redes luego de que declarara que se opone a que las personas obliguen a cambiar el lenguaje por uno inclusivo y por reiterar su cuestionamiento contra las intervenciones quirúrgicas que utilizan las personas para cambiar de sexo.

Usuarios de redes sociales comenzaron a expresar su opinión después de que el hijo de la reconocida cantante Lupita D’Alessio comparara la reasignación sexual con una liposucción durante la emisión del programa De Primera Mano.

“Las personas tienen derecho a autopercibirse como ellos quieran pero usar dinero del Estado sería lo mismo que si quisieran hacerse una liposucción y que se las pague el Estado. A eso me opongo”, añadió.

“Sí opérense, pero páguenlo con su dinero, que no se pague su deseo con dinero de la gente. Yo no estoy en contra de los homosexuales. Que sean felices. Tengo muchos amigos”, completó.

Dichas declaraciones sucedieron después de que durante la entrevista le recordaran la polémica que causó el actor a inicios de años debido a una publicación en Twitter criticando una publicación en redes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que celebraba la primera cirugía de reasignación sexual en el país.

“La verdadera diversidad creo que debe ser el respeto, la empatía, y no la imposición de la igualdad para todos, a eso me opongo”, dijo D’Alessio.

“Yo no me opongo a que la gente viva su vida libremente. Me opongo a que nos quieran imponer a todos. La verdadera diversidad debe ser el respeto, la empatía, no la imposición de la igualdad para todos. No me opongo a los homosexuales, que sean felices, nada más no queramos imponer”, concluyó.

Ya a finales de 2021, D’Alessio escribió en su cuenta de Twitter: “O sea, los problemas de la humanidad son sexuales, no es la pobreza, no son económicos, el hambre, la desnutrición, la inseguridad, la educación, NO. El problema es que no podemos tener sexo en la plaza pública, el problema es que no podemos operarnos gratis a través del Estado”.

Ante la situación, usuarios de Twitter comenzaron a expresar su opinión: “Nadie quiere ver su misoginia, Transfobia y su forma de pensar tan cavernícola de este señor anti-derechos, NO tendría nada importante que aportar”, expreso un usuario en las respuestas.