Adán Augusto definirá en octubre si va o no por candidatura a la Presidencia en 2024

Pese a lo que se ha dicho sobre sus visitas a otros estados –de que son actos adelantados de campaña–, explicó que estos viajes son para hablar sobre lo que contempla el Plan B de la Reforma Electoral del país.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto Hernández, dijo que será hasta octubre cuando hable abiertamente de sus aspiraciones presidenciales, y señaló que confía en el método de encuesta para elegir al candidato de Morena a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024.

En su visita a Querétaro, y previo a la reunión con gobernadores del país, el funcionario federal dijo que está a favor del proceso de sondeos que se realizan para elegir a los candidatos del partido al ser un método que decidieron los militantes.

“Pues es el método que decidieron los militantes de Morena y claro que lo aceptamos y confiamos en él”, dijo a medios el tabasqueño.

En Palacio de Gobierno de Querétaro, como Secretario de Gobernación y con la honrosa representación Presidencial participo en la LXIII reunión ordinaria de la Conago. pic.twitter.com/61VJdg203C — Adán Augusto López H (@adan_augusto) February 5, 2023

Sobre las elecciones que se realizarán este año en el Estado de México y Coahuila, recalcó que sí hay gobernabilidad, y que el Gobierno federal será respetuoso de los procesos.

“Lo que nosotros hacemos en el caso de las estatales y las federales es coadyuvar, es reforzar la seguridad”, aseguró.

Pese a lo que se ha dicho sobre sus visitas a otros estados –de que son actos adelantados de campaña–, explicó que estos viajes son para hablar sobre lo que contempla el Plan B de la Reforma Electoral del país.

Llegamos a la LXIII Reunión Ordinaria de la Conago. El Gobernador @salomonj, fue electo presidente por votación de los demás gobernadores. Gracias a @makugo por hospedar este importante evento. Honrando la confianza del pueblo, vamos con unidad por el bien de México. pic.twitter.com/J6M9cf3itw — Adán Augusto López H (@adan_augusto) February 5, 2023

“No, no, no, no, es parte de mi trabajo, lo que pasa es que no estaban acostumbrados a que el secretario de Gobernación mantenga interlocución directa con los ciudadanos. Y siempre tratamos de mantener vínculos, y la comunicación con los gobernadores, con todos pero los problemas de Nuevo León son diferentes, que Campeche”, aseveró.

Fue en 2022 cuando Morena anunció que realizará dos rondas de encuestas para definir el candidato o candidata presidencial para 2024. La primera de ellas se aplicará entre agosto y septiembre, y la segunda en noviembre, con la finalidad de conocer el nombre en la primera semana de diciembre de este año, fecha en la que los interesados deberán renunciar a sus cargos públicos, de acuerdo a lo que establece la legislación.