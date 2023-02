VIDEOS: Terremoto de magnitud 7.8 azota Turquía; hay 5 muertos y edificios colapsados

Ankara, Turquía, 5 de febrero (AP) — Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el lunes el centro de Turquía y fue seguido por otro sismo de 6.7. Siria reporta varios edificios derrumbados por terremoto; Turquía reporta 5 muertos en conteo inicial.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 33 kilómetros (20 millas) de la ciudad de Gaziantep, capital provincial, y a unos 26 kilómetros (16 millas) del poblado de Nurdagi.

Se registró a una profundidad de 18 kilómetros (11 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La agencia de Manejo de Desastres y Emergencias de Turquía, AFAD, informó que el sismo tuvo magnitud 7,4 con epicentro en Pazarcik, en la provincia de Kahramanmaras.

Varios edificios colapsaron en las provincias vecinas de Malatya, Diyarbakir y Malatya, reportó la cadena de televisión HaberTurk. De momento no hay reportes de víctimas.

Turquía se ubica en una zona de grandes fallas sísmicas y registra terremotos frecuentes.

Spinney’s Supermarket in Beirut after tonight’s earthquake #Lebanon #Turkey pic.twitter.com/AMnJo7dkRH

El sismo también se sintió en Líbano y Siria.

La prensa estatal de Siria reportó la caída de algunos edificios en la ciudad de Alepo, en el norte del país, así como en Hama, en el centro de Siria.

En el noroeste de Siria, bajo control rebelde y que colinda con Turquía, varios edificios se derrumbaron, informó la opositora Defensa Civil Siria.

De momento no hay informes de víctimas.

En Beirut y Damasco, los edificios se remecieron y muchas personas salieron aterradas a las calles.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL

NOW🇹🇷: Severe damage in Turkey cities after Earthquake pic.twitter.com/F9VSOInhSu

Another Video- First video is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#earthquake in #Şanlıurfa#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/mVxNorZ0j0

