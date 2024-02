Taylor Swift hace historia en los Grammy: conquista su cuarto premio a álbum del año

Taylor Swift recibió su trofeo final de manos de Celine Dion, quien en 2022 reveló que le diagnosticaron un raro trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida, que provoca espasmos que afectan a su capacidad para caminar y cantar.

Por Maria Sherman

LOS ÁNGELES, 5 de febrero (AP).— Taylor Swift ganó el domingo el premio al álbum del año en los Grammy por Midnights, rompiendo el récord de más victorias en la categoría con cuatro.

Comenzó su discurso agradeciendo a su productor y amigo Jack Antonoff y agregó: “Me encantaría decirles que este es el momento más feliz de mi vida”, le dijo a la multitud, pero agregó que se siente así de feliz cuando crea música y toca en espectáculos.

Previamente en la noche, Swift aprovechó su victoria 13 en los Grammy para anunciar que su nuevo álbum, Tortured Poets Department, será lanzado el 19 de abril.

“Sé que la forma en que votó la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans”, dijo en su discurso. “Así que quiero agradecer a los fans diciéndoles un secreto que les he estado ocultando durante los últimos dos años, mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama Tortured Poets Department. Voy a ir a publicar la portada ahora mismo tras bambalinas”.

Uno de los premios más importantes, grabación del año, fue para Miley Cyrus por Flowers, fue su segundo Grammy de la noche y el segundo de su carrera.

“Este premio es increíble. Pero realmente espero que no cambie nada porque mi vida fue hermosa ayer”, dijo en su discurso.

Victoria Monét ganó el premio a mejor nuevo artista. “Gracias a quienes sirvieron champán esta noche”, comenzó Monét su discurso de aceptación. “Gracias a mi mamá, una madre soltera que crió a esta niña realmente mala”. Luego comenzó a llorar y le dijo a la sala que este premio llevaba “15 años en preparación”.

Billie Eilish ganó el premio a la canción del año por componer el éxito de Barbie, What Was I Made For.

“Gracias a Greta Gerwig por hacer la mejor película del año”, dijo Eilish al recibir el premio.

Fue uno de los momentos destacados de la ceremonia transmitida en vivo desde la Arena Crypto.com en Los Ángeles.

Karol G hizo historia en los Grammy al convertirse en la primera artista femenina en ganar el premio al mejor álbum de música urbana. Se llevó a casa el honor por su exitoso disco Mañana será bonito, que le fue presentado por Christina Aguilera y Maluma.

“Esta es mi primera vez en los Grammy”, dijo a la audiencia en inglés. “Y esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy”.

Joni Mitchell, de 80 años, tuvo una de las presentaciones más destacadas de los Grammy al interpretar Both Sides Now de su álbum de 1969, Clouds.

Olivia Rodrigo trajo su balada chupasangre vampire, en este caso con una interpretación sangrienta en la que un líquido rojo goteaba de las paredes detrás de ella. Travis Scott hizo un popurrí con My Eyes, I Know? y Fein. A Burna Boy se le unieron Brandy y 21 Savage para On Form, City Boys y Sittin’ on Top of the World; y los Grammy se trasladaron a Las Vegas para transmitir a U2 interpretando Atomic City.

Un largo y conmovedor segmento “In Memoriam” celebró a muchos de los grandes de la música fallecidos en el año. Stevie Wonder interpretó For Once in My Life y The Best Is Yet To Come en honor a Tony Bennett; Annie Lennox entonó Nothing Compares 2 U para Sinéad O’Connor. “Artistas por el alto el fuego, la paz en el mundo”, dijo Lennox al final de la canción, con el puño levantado.

Jon Batiste hizo un popurrí de Ain’t No Sunshine, Lean On Me y finalmente Optimistic con Ann Nesby para el difunto ejecutivo musical Clarence Avant. Oprah presentó un ardiente tributo a Tina Turner con Proud Mary interpretada por Fantasia Barrino y Adam Blackstone.

SZA también subió al escenario, para un popurrí de sus grandes éxitos Snooze y Kill Bill, junto con bailarines que empuñaban katanas. Más tarde, se llevaría a casa el trofeo a la mejor canción R&B por Snooze, que le entregó Lizzo. SZA corrió al escenario y dio un discurso encantador y sin aliento porque estaba se estaba “cambiando y luego me tomé un trago”, antes de comenzar a llorar y decir: “Hola Taylor… No soy una llorona atractiva. Que tengas una buena noche”.

Mariah Carey entregó el primer premio de la noche, a la mejor interpretación pop solista, a Cyrus por Flowers.

También era el primer Grammy de la carrera de la cantante. Cyrus dijo que estuvo a punto de perderse el inicio de la ceremonia debido a la lluvia torrencial que azota Los Ángeles.

Después, Luke Combs ofreció una sentida interpretación de Fast Car con Tracy Chapman: su versión del clásico de Chapman ha dominado la radio country y le ha valido el premio a la canción del año en los CMA 2023. En 1989, Chapman ganó el premio a la mejor interpretación vocal pop femenina por la canción.

Dua Lipa abrió el espectáculo con un popurrí de alto octanaje: primero, un adelanto de su próximo sencillo, Training Season, luego, su sencillo más reciente, Houdini, y finalmente, su éxito disco-pop de Barbie, Dance the Night.

Billie Eilish y Finneas interpretaron What Was I Made For?, con acompañamiento de cuerdas, era segunda canción de la exitosa película en la ceremonia. Les siguió Cyrus, quien interpretó Flowers por primera vez en vivo por televisión, momentos después de recibir su primer Grammy.

“¿Por qué actúan como si no conocieran esta canción?”, bromeó con el público Cyrus (John Legend y su esposa Chrissy Teigen estaban entre los que se levantaron para bailar) y luego celebró a la mitad de la canción: “¡Acabo de ganar mi primer Grammy!”.

Desde el escenario en la Arena Crypto.com, el cuatro veces anfitrión de los Grammy, y dos veces nominado, Trevor Noah saludó a una multitud emocionada, comenzando con un beso en la mejilla para Meryl Streep. “Los Grammy van a ganar como los Óscar”, bromeó sobre el momento.

Jay-Z fue galardonado con el Premio Dr. Dre Impacto Global y usó su discurso para hablar sobre los grandes del hip hop que lo precedieron, y sugirió en gran medida que en la historia de los Grammy se ha colocado al rap en un segundo plano, o al menos, no en la versión televisada del programa.

Este año, no hubo categorías de rap en la pantalla, sino dos pop, una latina, una country y una de R&B.

“Queremos que lo hagan bien”, dijo. “Al menos cerca de bien”, agregó antes de abordar el caso de Beyoncé. “El mayor número de Grammy, nunca ganó el premio al álbum del año. ¿Cómo funciona eso?”.

El rapero Killer Mike ganó tres premios en rápida sucesión en la Premiere de los Grammy, la gala previa en la que se entregan la mayoría de los premios, pero de alguna manera terminó detenido antes de que comenzara la gala televisada de los Grammy. El oficial Mike López, portavoz de la policía, dijo que la detención de Mike se debió a un altercado dentro de la arena alrededor de las 16:00 horas.

Mike ganó su primer Grammy en 21 años, el premio a la mejor interpretación de rap por Scientists & Engineers que canta con André 3000, Future y Eryn Allen Kane. Poco después, ganaron el premio a la mejor canción de rap. Mike también se llevó a casa el premio al mejor álbum de rap por Michael, vitoreando: “¡Es una barrida! ¡Es una barrida!”.

Billy Joel fue la penúltima y última actuación de la noche. Presentó su nueva canción Turn the Lights Back on, su primera música nueva en décadas, en vivo al escenario de los Grammy. Luego, después de que se anunciara el álbum del año, regresó al escenario para su clásico de 1980, You May Be Right“.

Una grata sorpresa fue la inclusión de Celine Dion, quien le entregó a Swift su trofeo final. “Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, realmente lo digo de corazón”, dijo Dion a la audiencia. En 2022, reveló que le diagnosticaron un raro trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida, que provoca espasmos que afectan a su capacidad para caminar y cantar.