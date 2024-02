Senadores de EU publican paquete de políticas de control migratorio y ayuda a Ucrania

Por Stephen Groves, Mary Clare Jalonick y Lisa Mascaro

WASHINGTON, 5 de febrero (AP).— Las y los senadores publicaron el domingo un esperado proyecto de Ley por 118 mil millones de dólares que combina políticas de control migratorio fronterizo con ayuda militar a Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos, poniendo en marcha un intento con pocas probabilidades de prosperar en medio del fuerte escepticismo de las y los republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

La propuesta podría ser la mejor oportunidad para que el Presidente Joe Biden reabastezca a Ucrania con ayuda para la guerra, un destacado objetivo de política exterior que comparten tanto el líder demócrata del Senado, el Senador Chuck Schumer, como el principal republicano allí, el Senador Mitch McConnell. Se prevé que la Cámara Alta lleve a cabo esta semana una votación crucial de prueba sobre la legislación, pero enfrenta un muro de oposición de los conservadores.

Mientras el Congreso está estancado en la aprobación de 60 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, Estados Unidos ha suspendido los envíos de municiones y misiles a Kiev, dejando a los soldados ucranianos en desventaja en su lucha contra la invasión rusa.

Biden dijo en un comunicado que la propuesta del Senado “le permite a Estados Unidos continuar nuestro trabajo vital, junto con socios en todo el mundo, para defender la libertad de Ucrania, y respaldar su capacidad de defenderse contra la agresión de Rusia”.

I’ve seen enough. This bill is even worse than we expected, and won’t come close to ending the border catastrophe the President has created. As the lead Democrat negotiator proclaimed: Under this legislation, “the border never closes.”

If this bill reaches the House, it will be…

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) February 5, 2024