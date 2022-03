Ucranianos en California buscan regresar a su país para enlistarse al Ejército

Ciudad de México, 5 de marzo (La Opinión).- Dmytro Kushneurk, como Consejero General de Ucrania en San Francisco, informó que más de un millar de personas del Área de la Bahía se han acercado a preguntar cómo pueden viajar hasta Ucrania para participar en la defensa de su país contra la invasión de Rusia.

El funcionario señala el el conflicto armado ha tocado los corazones de los ucranianos por todo el mundo.

“Al principio nos sorprendió un poco que hubiera tanta gente. Ahora nos acostumbramos, sentimos esta unidad del mundo”, agregó Kushneruk .

Yan Semenovskyi, un ucraniano de 27 años que hace una residencia médica en California, expresó el impacto que ha tenido la invasión rusa en su vida.

“Me quedé sin palabras, me desperté empapado en sudor y lo primero que me vino a la mente fue llamar a mis amigos, a mi familia para asegurarme de que todo esté bien. Que todos estén a salvo”, indicó.

