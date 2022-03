VIDEO: Julio César Chávez afirma que su hijo “está en rehabilitación, no secuestrado”

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- Julio César Chávez reveló en un video que su hijo, Julio César Chávez Jr., está “desaparecido” de la vida pública debido a que volvió a ser ingresado en una clínica de rehabilitación.

A través de su cuenta de Instagram, el “Gran Campeón” del boxeo mexicano compartió una publicación para informar a todos sus seguidores y a los que han estado preguntando por su hijo, la situación por su repentina ausencia.

“Hola a todos mis amigos que han preguntado por mi hijo Julio, quiero decirles que está en buenas manos, mi hijo está en un programa de recuperación. Primeramente Dios, muy pronto va a estar bien y él va a poder hablar con todos ustedes”, mencionó el expugilista.

Asimismo, Julio César, junto a su pequeño nieto, aclaro que el “junior” no estaba secuestrado, adelantando que muy pronto regresará, una vez que termine el programa de rehabilitación.

En diciembre del año pasado, Julio César Chávez Jr. también había desaparecido un tiempo, sin embargo, tras su regresó afirmó que se trató de un “retiro espiritual”, asimismo, el pasado 21 de octubre, fue suspendido por tres años por el estado de Nevada, Estados Unidos por no entregar unos exámenes antidoping antes de su combate ante Daniel Jacobs.

En enero del año en curso, Julio César Chávez Jr. explotó contra su padre por querer anexarlo después de ser detenido por la policía porque presuntamente llevaba un arma, por lo que su padre afirmó que si no iba con su esposa, iba a llevarlo a una clínica.

“Mi padre me dice ‘ve con ella si no te vamos a meter a la clínica’, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden […] Soldados, policías, abogados, me dicen que los demande, pero yo no he querido, no me interesa hacer algo contra ellos”, manifestó el “junior”.