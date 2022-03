FOTOS: Así son los yates, casas y villa del siglo XVII embargados a oligarcas rusos

Los gobiernos europeos se están movilizando contra los oligarcas rusos para presionar a Putin a fin de que dé marcha atrás en su invasión en Ucrania, incautando superyates y otras propiedades de lujo de multimillonarios incluidos en las listas de sanciones.

Roma, 5 mar (EFE).- Una suntuosa mansión del siglo XVII figura entre los bienes embargados hoy a oligarcas rusos por el Gobierno italiano, que ha bloqueado 140 millones de euros en activos en aplicación de las sanciones internacionales impuestas a empresarios próximos al Presidente ruso, Vladimir Putin, según fuentes oficiales.

La villa Lazzareschi, situada en las colinas de Capannori, cerca de Lucca (Toscana, centro) y que fue adquirida en 2018 por tres millones de euros por el empresario ruso Oleg Savchenko, ha sido incautada por la Guardia de Finanza italiana y se suma a dos yates, otra villa y varios inmuebles de lujo embargados en las últimas horas.

“Se están tomando medidas para congelar en territorio italiano bienes muebles e inmuebles pertenecientes a súbditos rusos que figuran en las listas de la normativa europea por unos 140 millones de euros. Ya se ha concretado una primera operación que afecta a un barco de 65 millones de euros. Otras medidas están en curso de adopción”, indicó este viernes el Ministerio de Economía.

Fransa ekonomi bakanı Bruno Le Maire tarafından paylaşılan bir mektuba göre, Fransa 2 Mart'ta ülkenin güney kıyısındaki tersanelerde Rus enerji oligarkı Igor Sechin'e ait 280 metrelik Amore Velo yatına el koydu. pic.twitter.com/zUaQdJF6JH — ihsan_L (@Ihsan_Lee_) March 3, 2022

Se refería al megayate “Lady M”, amarrado en Imperia, en la costa Liguria, en el noroeste de Italia y perteneciente a Alexei Mordashov, presidente del conglomerado metalúrgico y energético Severstal y que cuenta con un tercio de las acciones de la agencia de viajes TUI, la mayor del mundo.

El multimillonario, que según la revista Forbes era en 2021 el cuarto hombre más rico de Rusia, se ha distanciado en los últimos días de la invasión rusa de Ucrania y ha lamentado las sanciones que le ha impuesto la Unión Europea (UE) por sus vínculos con el banco Rossiya, que según los Veintisiete se ha beneficiado de la anexión rusa de Crimea, así como con un grupo que controla medios que difunden la versión del Gobierno ruso sobre la guerra.

Posteriormente también se dictó y ejecutó otra orden contra el yate “Lena”, de Gennady Timchenko, situado en el puerto de San Remo (noroeste), con un valor estimado de aproximadamente 50 millones de euros, según las mismas fuentes.

Italy’s tax police also froze “Lena” – a €50m yacht belonging to Gennady Nikolayevich Timchenko located in Sanremo (Liguria) – and “Villa Lazzareschi” – a €3m property belonging to Oleg Savchenko located in the province of Lucca (Tuscany). pic.twitter.com/yc1Q2y4d0G — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) March 5, 2022

Timchenko es el fundador del Grupo Volga, con inversiones clave en la economía rusa, y está considerado por la UE como “uno de los confidentes de Putin”, al que le une una estrecha relación personal desde los años 90.

La Guardia de Finanza también ha embargado en las últimas horas una villa de lujo propiedad del magnate ruso-uzbeko del gas Alisher Usmanov, amigo de Putin, en la exclusiva Costa Esmeralda (Cerdeña) valorada en 17 millones de euros.

#Italian Financial Guard arrested the property of oligarch Alisher Usmanov and propagandist Vladimir Solovyov. We are talking about Usmanov's villa in #Sardinia and two villas of nightingale droppings on Lake #Como. pic.twitter.com/MXP9hvCxtN — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

Situada junto al mar, frente al golfo de Pevero, en los meses de verano atraca allí el maxi yate Dilbar, uno de los más grandes del mundo y que en los últimos días ha sido confiscado en el puerto alemán de Hamburgo.

Alisher Usmanov Dilbar yacht will be seized because of sanctions 🙆‍♂️ pic.twitter.com/cwdv69f9x5 — Lethabo (@Cheetahplains) March 2, 2022

Asimismo se han congelado en la provincia de Como (norte) varios inmuebles de lujo pertenecientes al magnate y popular presentador de televisión Vladimir Soloviev por un valor de unos ocho millones de euros.

“Italia está preparada para adoptar nuevas medidas restrictivas, si fueran necesarias. En particular, he propuesto tomar más medidas específicas contra los oligarcas. La idea es crear un registro internacional público de aquellos oligarcas con un patrimonio superior a los 10 millones de euros”, dijo el Primer Ministro italiano, Mario Draghi, el pasado martes en el Parlamento.