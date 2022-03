Brittney Griner, figura de la WNBA, es detenida en Rusia según New York Times

Los Ángeles (EU), 5 de marzo (EFE).- La jugadora estadounidense Brittney Griner, estrella de la WNBA, fue detenida en un aeropuerto de Rusia acusada de tener en su equipaje cartuchos con aceite de hachís para vapear, informó este sábado The New York Times.

El periódico, citando fuentes del servicio de aduanas y a la agencia rusa TASS, aseguró que Griner fue detenida en febrero pero no pudo precisar el día.

En un vídeo difundido por el servicio de aduanas de Rusia aparece una mujer con la apariencia de Griner pasando un control de seguridad y, posteriormente, se ve a trabajadores del aeropuerto revisando su equipaje.

The New York Times aseguró que las autoridades rusas han abierto un caso por “transporte de drogas a gran escala”, que podría tener una condena de hasta 10 años de cárcel.

Tanto la WNBA como el sindicato de jugadoras de la liga mostraron hoy su apoyo a Griner y su confianza en que pueda regresar cuanto antes a EU.

Brittany Griner has reportedly been arrested for drug charges in Russia. She’s currently being held in Russian jail and faces 5-10 years…

Oh my… pic.twitter.com/tOR8jdegZr

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 5, 2022