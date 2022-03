¿Quién interpreta mejor a Batman: Pattinson o Bale? Fanáticos discuten en redes

Con la llegada de la nueva adaptación a cines sobre el “Caballero Oscuro”, seguidores comentan en redes si la actuación de Pattinson le gana a la de Bale en El Caballero de la Noche.

MADRID, 5 de marzo (EuropaPress).- El estreno de The Batman aspira a no solo ser el primer gran blockbuster de 2022, sino también a recuperar el espíritu de prestigio sobre el personaje. Las críticas del filme han sido muy entusiastas, el cual ha logrado la bendición casi unánime de la prensa especializada. Con unas previsiones de recaudación superior a los 100 millones de dólares, solo en Estados Unidos, entre los fans que han comenzado a ir en masa a ver el filme ha surgido un debate: ¿la película de Matt Reeves es mejor que la aclamada El Caballero de la Noche de Christopher Nolan?.

Muchos seguidores de DC han recibido calurosamente la versión del vigilante de Gotham de Robert Pattinson. Es más, no han dudado en llegar a compararla con la aclamada cinta de Nolan e, incluso, decir que la propuesta de Reeves supera al filme que supuso un punto de inflexión en el cine de superhéroes.

Si se hacen caso a los números, El Caballero de la Noche mantendría su posición como producción más aclamada de Batman. En Rotten Tomatoes, tiene un 94 por ciento de apoyo de la crítica, su nota media es de 8,6 sobre 10 en base a 345 comentarios. En Metacritic, el filme tiene una media de 84 sobre 100. Respecto a The Batman, en Rotten Tomatoes cuenta con un 85 por ciento de apoyo, con una nota media de 7,7 sobre 10 en base a 296 críticas. En Metacritic, tiene una media de 73 sobre 100.

Con lo cual, por parte de la crítica, la cinta de Reeves no ha logrado dar el paso a la de Nolan. Tampoco en lo referente al público. En Rotten Tomatoes, el apoyo del público registrado es de un 94 por ciento y una media de 4,4 sobre 5 para El Caballero de la Noche, mientras que para The Batman es de un 92 por ciento, aunque su media entre el público es ligeramente mayor, 4,6 sobre 6. En Metacritic, el filme de Nolan tiene un 9 sobre 10 en el voto popular, frente al 8,8 que tiene la cinta de Reeves.

No obstante, eso no ha impedido que haya discusiones airadas del fandom en redes sociales, tanto de aquellos que defienden a la recién llegada The Batman, como aquellos que se han indignado y han defendido que El Caballero de la Noche sigue siendo la mejor película sobre el cruzado de Gotham.

The Dark Knight es tendencia porque se está poniendo a #TheBatman por encima de ella y no los culpo quedó poca madre

Solamente que no nos falle la memoria: muchas de las películas de superhéroes posteriores no habrían sido lo que son hoy gracias a la trilogía de Nolan pic.twitter.com/BUYLGTXDN2 — 🤙 (@EIMP98) March 4, 2022

Hay quienes apoyan a Nolan con su película y otras que le entregan la batuta a Reeves con la nueva versión.

La mejor adaptación de los inicios de Batman. Oscura, cruda e inquietante. Nolan ¿Quién? Para repetir en bucle. Giacchino se encumbra con una obra de arte. Necesitamos más Reeves. #TheBatman pic.twitter.com/CejHSI8H6f — Elengy (@ElengyCine) February 28, 2022

La cinta ya se encuentra disponible en las salas de cines.

