Mexicano que mató en EU a sus 3 hijas y se suicidó en iglesia tenía una visa expirada

Por Don Thompson y Stefanie Dazio

SACRAMENTO, California, 5 de marzo (AP).— El hombre armado que mató a sus tres hijas, a un acompañante que supervisaba su visita con ellas y luego se suicidó en una iglesia del norte de California esta semana, se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal, dijeron funcionarios de migración.

David Mora, de 39 años, sobrepasó el límite de su visado tras ingresar a California desde su país natal, México, el 17 de diciembre de 2018, con una visa de visitante no migrante, dijo el viernes a The Associated Press Alethea Smock, vocera del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

No dijo en qué momento expiró su visa, pero debido a que ya había expirado, el ICE pidió que se le notificara cuando fuera liberado de la cárcel la semana pasada tras haber sido arrestado en el condado Merced por agredir a un oficial de la Patrulla de Carreteras de California.

El Departamento de Policía del condado Merced dijo a la AP que, de acuerdo con la llamada ley santuario de California, no le notifica a los funcionarios de migración sobre las personas bajo custodia que son liberadas, y el ICE nunca recibió ningún aviso. Esta ley estatal de 2017 restringe la cooperación de la Policía local con los funcionarios federales, excepto cuando los migrantes están acusados de delitos muy graves.

Los disparos en una iglesia de Sacramento ocurrieron el lunes durante una visita semanal supervisada que Mora tenía con sus hijas, de 13, 10 y nueve años. La policía no ha revelado el motivo, pero la confirmación de que estaba en el país de forma ilegal proporciona una posible razón: Mora podría haber temido ser deportado y separado de sus hijas.

El Departamento del Comisario del condado Sacramento, Scott Jones, ha revelado pocos detalles hasta ahora, incluyendo cuándo y cómo Mora obtuvo un arma de fuego y de qué tipo era. La agencia no hizo comentarios al respecto el viernes.

Mora fue detenido el 23 de febrero por cargos de resistirse al arresto, agresión a un agente de Policía y conducir bajo los efectos del alcohol. Cinco días después abrió fuego en el interior de una iglesia en Sacramento.

