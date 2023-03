Querétaro fue escenario de tragedia en el futbol mexicano. Un año después nada cambió

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- A un año de la trágica tarde del 5 de marzo de 2022 cuando aficionados de los Gallos blancos de Querétaro y de los rojinegros del Atlas se enfrascaron en una batalla campal que se extendió hasta el campo de juego del Estadio Corregidora y que dejó como saldo de 26 heridos, 9 de ellos de gravedad, este inmueble está próximo a reabrir sus puertas al público tras cumplir una sanción de veto, con la mayoría de los implicados en libertad y con una serie de tareas pendientes por parte de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol y las autoridades locales.

A pesar de que en su momento, tanto el Gobierno del estado de Querétaro encabezado por Mauricio Kuri y Mikel Arriola, Presidente de la Liga MX, afirmaron que se castigaría con todo el peso de la ley a los responsables, la realidad es muy distinta.

“Esto no va a quedar impune, yo me quiero dirigir a ti criminal, no me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo, lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país, lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad, pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia. Serán además el ejemplo de que no vamos a permitir que esto no vuelva a ocurrir jamás, no vamos a permitir que se lastime la convivencia queretana, vamos a aplicar la ley y lo vamos a hacer pronto, sin contemplaciones y sin ninguna duda”, dijo Mauricio Kuri en conferencia de prensa el 6 de marzo.